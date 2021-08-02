Konferans Ligi'nde Trabzonspor ve Sivasspor'un kurada çektiği takımlar tat kaçırdı

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki play-off turu kuraları çekildi. Bu organizasyondaki temsilcilerimiz Trabzonspor ile Sivasspor'un rakipleri belli oldu. Sivas, Batumi'yi geçerse Plovdiv-Kopenhag eşlemesinden gelenle karşılaşacak. Kopenhag, üç büyüklerin bile zorlandığı bir ekip. Trabzonspor ise Molde'yi elerse Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Roma ile kozlarını paylaşacak.