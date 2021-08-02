Konferans Ligi'nde Trabzonspor ve Sivasspor'un kurada çektiği takımlar tat kaçırdı
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Konferans Ligi'nde Trabzonspor ve Sivasspor'un kurada çektiği takımlar tat kaçırdı

Konferans Ligi'nde Trabzonspor ve Sivasspor'un kurada çektiği takımlar tat kaçırdı
Haberler.com - Haberler | Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki play-off turu kuraları çekildi. Bu organizasyondaki temsilcilerimiz Trabzonspor ile Sivasspor'un rakipleri belli oldu. Sivas, Batumi'yi geçerse Plovdiv-Kopenhag eşlemesinden gelenle karşılaşacak. Kopenhag, üç büyüklerin bile zorlandığı bir ekip. Trabzonspor ise Molde'yi elerse Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Roma ile kozlarını paylaşacak.

Avrupa Ligi'nde ve Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizin rakipleri belli oldu. Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Trabzonspor, en zor kurayı çekti. Bordo-Mavili ekip, Play-off turunda Roma ile eşleşti. Trabzonspor'un önce 3. ön eleme turunda Molde'yi geçmesi gerekiyor.

Konferans Ligi'nde Trabzonspor ve Sivasspor'un kurada çektiği takımlar tat kaçırdı

KOPENHAG TEHLİKELİ

Sivasspor da aynı turda Batumi'yi geçerse Lokomotiv Plovdiv-Kopenhag eşleşmesi galibiyle karşılaşacak.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde St.Johnstone'a elenmesi durumunda UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turundaki rakibi Vojvodina-LASK eşleşmesinin galibi olacak.

Play-off turu maçları 19 ile 26 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

Sivasspor, UEFA Konferans Ligi'nde 3. eleme turunu geçmesi durumunda play-off turunda Lokomotiv Plovdiv (Bulgaristan) / Kopenhag (Danimarka)...
Sivasspor, UEFA Konferans Ligi'nde 3. eleme turunu geçmesi durumunda play-off turunda Lokomotiv Plovdiv (Bulgaristan) / Kopenhag (Danimarka)...
Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. eleme turunu geçmesi durumunda play-off turunda İtalya'nın Roma takımıyla karşılaşacak.
Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. eleme turunu geçmesi durumunda play-off turunda İtalya'nın Roma takımıyla karşılaşacak.
Haber Yorumları (1)
YUSUF KUZGUN: sivaz trabzonda elendi simdiden roma molde ikiside cok guclu takim fb gs de bu turda veda etiler bu dort kakimda hicbir rakibini yenemez
Cevap Yaz 6 3 Yayından Kaldır
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