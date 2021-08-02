Konferans Ligi'nde Trabzonspor ve Sivasspor'un kurada çektiği takımlar tat kaçırdı
UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki play-off turu kuraları çekildi. Bu organizasyondaki temsilcilerimiz Trabzonspor ile Sivasspor'un rakipleri belli oldu. Sivas, Batumi'yi geçerse Plovdiv-Kopenhag eşlemesinden gelenle karşılaşacak. Kopenhag, üç büyüklerin bile zorlandığı bir ekip. Trabzonspor ise Molde'yi elerse Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Roma ile kozlarını paylaşacak.
Avrupa Ligi'nde ve Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizin rakipleri belli oldu. Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Trabzonspor, en zor kurayı çekti. Bordo-Mavili ekip, Play-off turunda Roma ile eşleşti. Trabzonspor'un önce 3. ön eleme turunda Molde'yi geçmesi gerekiyor.
KOPENHAG TEHLİKELİ
Sivasspor da aynı turda Batumi'yi geçerse Lokomotiv Plovdiv-Kopenhag eşleşmesi galibiyle karşılaşacak.
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde St.Johnstone'a elenmesi durumunda UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turundaki rakibi Vojvodina-LASK eşleşmesinin galibi olacak.
Play-off turu maçları 19 ile 26 Ağustos tarihlerinde oynanacak.