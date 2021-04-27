Konak Belediyesi Kadın Futbol Takımı çeyrek finalde
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Konak Belediyesi Kadın Futbol Takımı çeyrek finalde

Konak Belediyesi Kadın Futbol Takımı çeyrek finalde
Bültenler - Haberler | Güncel

Konak Belediyesi Kadın Futbol Takımı, Antalya'da yapılan Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde, D grubunu birinci sırada tamamlayarak çeyrek finale yükseldi.

Konak Belediyespor Kadın Futbol Takımı, bu yıl Antalya'da gerçekleştirilen ve tek devreli eliminasyon sistemine göre yapılan Turkcell Kadın Futbol Ligi Sağlık Çalışanları Sezonu'nda kendi grubunu lider tamamlayarak çeyrek finale çıktı. Grubun son maçında Karadeniz Ereğli Belediyespor ile karşılaşan Konak Belediyespor'u çeyrek finale taşıyan gol, 84. dakikada Seval Kıraç'tan geldi. Maçı 1-0 kazanan takım hem grup liderliğini hem de çeyrek finale katılma hakkını elde etti. Her gruptan ilk iki sırayı alan takımların mücadele edeceği çeyrek finalde D grubu lideri Konak Belediyespor, A grubu ikincisi Fatih Vatan Spor ile karşılaşacak.

Kaptan Didem 200. maçına çıkıyor

Konak Belediyesi Kadın Futbol Takımının tecrübeli kaptanı Didem Taş, önümüzdeki hafta gerçekleşecek çeyrek final karşılaşmasında Konak Belediyespor forması ile 200. maçına çıkacak. 15 yıldır Konak Belediyesi Kadın Futbol Takımı oyuncusu olan ve 19 kez Milli formayı giyerek Türkiye'yi temsil eden Taş, hedefin şampiyonluk olduğunu ifade ederek, "15 yıldır oyuncusu olduğum ve kaptanlığı yaptığım Konak Belediyesi Kadın Futbol Takımının formasını taşıyor olmaktan gurur duyuyorum. Bu forma ile 200'üncü maçın çeyrek finale denk gelmesi benim için ayrı bir heyecan oldu. 200'üncü maçın takımımıza şans getirmesini, uğurlu gelmesini diliyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler

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