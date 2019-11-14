Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

14.11.2019 13:15 | Son Güncelleme: 14.11.2019 13:22

Burhaniye ilçesinde zeytin çekirdeği, fosil yakıtlara alternatif olarak değerlendiriliyor. İç piyasada kalorifer yakıtı olarak büyük talep gören zeytin çekirdeği, Yunanistan'a da ihraç edilmeye başlandı.



Zeytin üreticisi ortakların getirdiği zeytinler, TARİŞ'in Burhaniye merkez ve Pelitköy'deki fabrikasında sıkılıyor. Zeytinlerin makinede ezilip hamur haline getirilmesi sırasında zeytin çekirdekleri ayrılıyor. Elde edilen zeytin çekirdekleri ise çevreci yakıt olarak kullanıma hazır hale geliyor. Çekirdek küspelerinin yerli ve kaliteli kömüre eşdeğer ortalama 4 bin-4 bin 500 kalorisi olduğu belirtilirken, pek çok evde ısınma ihtiyacını karşılıyor. Zeytin çekirdeğinden elde edilen yakıtın diğer bir özelliği ise 1 tonda yaklaşık 30-40 kilogram civarında kül (atık) bırakması.



Burhaniye TARİŞ Zeytinyağı Fabrikası'nda zeytinin işlenmesi sırasında çıkarılan zeytin çekirdeği aranan kalorifer yakıtı olurken, yurdun değişik yerlerine gönderilen zeytin çekirdeğinin 7 yıl önce Yunanistan'a ihracına başlandı. Burhaniye'de piyasaya 25 kiloluk torbalarda sunulan zeytin çekirdeği, 1400 kiloluk torbalarla da ihraç ediliyor. Yapılan anlaşmaya göre, Yunanistan'ın 500 ton zeytin çekirdeği talebinde bulunduğu ve ilk etapta, 60 ton zeytin çekirdeğinin bu ülkeye gönderildiği belirtildi. S.S. 76 No'lu Burhaniye Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi Müdürü Emrah Öztürk, 11 yıldır zeytin çekirdeği ürettiklerini söyledi. Yakıt olarak zeytin çekirdeğine ilginin yüksek olduğunu belirten Öztürk, "Bu yıl da kömürdeki yüksek fiyatlardan dolayı zeytin çekirdeğine talep oldukça fazla. Van'dan, Ankara'dan, Eskişehir'den Çanakkale'ye kadar yurdun değişik yerlerine gönderiyoruz. 2012 yılında Yunanistan'a zeytin çekirdeği ihracatında bulunmuştuk. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Yunanistan'dan talep geldi. Tekrar bir anlaşma yaptık. İlk seferimize bugün başlıyoruz. Yunanistan'a zeytin çekirdeği ihraç ediyoruz. Zeytin çekirdeği çevre dostu, temiz bir yakıt. Atığı, külü olmayan bir yakıt. Yurt içindeki tedarikçilere 25 kiloluk çuvallarda teslim ederken, yurt dışına ise 1400 kiloluk çuvallarda ihraç etmekteyiz" dedi.



Tariş Pelitköy zeytin yağı fabrikasından kamyonlara yüklenen 60 ton zeytin çekirdeği törenle yola çıktı. Ayvalık'tan gemiye yüklenen zeytin çekirdekleri Midilli adasına gidiyor. Pelitköy'deki törene, Tariş Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Akova, 76 No'lu Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Nadir Karayaz ile yönetim kurulu üyeleri Kenan Çoban ve Hüseyin Nizam ile Müdür Emrah Öztürk katıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA