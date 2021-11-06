Komünist Bakan, Nusret'in ellerinden biftek yedi! Ödediği hesap ülkesinde kriz yarattı
Tuz serpme hareketiyle dünya çapında nam salan Nusret'in Londra'daki restoranında ağırladığı müşteri, deprem etkisi yarattı. Komünizmle yönetilen Vietnam'ın Kamu Güvenliği Bakanı'nın Nusret Gökçe'nin elinden 19 bin TL'lik biftek yemesi ülkesinde kriz çıkarttı. Aylık 150 dolara çalışan Vietnamlılar, "Milyonlarca insan koronavirüsten kıvranırken, sözün bittiği yer" gibi yorumlarla ateş püskürdü.
Nusret, Londra'da açtığı restoranla İngiliz medyasının gündeminden bir türlü düşmek bilmiyor. Yüksek fiyatları ve ağırladığı misafirler nedeniyle ülkede sürekli habere konu olmaya devam ediyor.
Açıldığı günden bu yana Leonardo DiCaprio, David ve Victoria Beckham, Wayne Rooney gibi birçok ünlü ismi ağırlayan restoranın bu seferki konuğu, depreme neden oldu. Komünist yönetim anlayışıyla idare edilen Vietnam'ın Kamu Güvenliği Bakanı To Lam ve beraberindeki kalabalık Nusret'in Londra'daki restoranında yemek yedi.
Nusret, Vietnamlı bakana kendi elleriyle 1450 sterlin (yaklaşık 19 bin TL) değerindeki altın kaplama biftek yedirdi. Aynı zamanda tuz serpme hareketi de yapan Nusret'in o görüntüleri, Tiktok'ta paylaşılınca kriz çıkardı. Video apar topar silinse de Vietnam'da çoktan viral olmuştu.
İnsanların aylık 150 dolar kazandığı ülkede, komünist iktidarın bakanına tepki yağdı. Sosyal medyadan ateş püsküren kullanıcılar, "Maaşı bu yemeğe yetmez, parayı nereden buldu" ve "Milyonlarca insan koronavirüsten kıvranırken, sözün bittiği yer" gibi yorumlar yaptı.
#Korona tablosundaki oranların artışının nedeni sizce nedir? ?? #Covid #VakaSayısı— Haberler (@Haberler) November 4, 2021