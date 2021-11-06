Komünist Bakan, Nusret'in ellerinden biftek yedi! Ödediği hesap ülkesinde kriz yarattı

Nusret, Londra'da açtığı restoranla İngiliz medyasının gündeminden bir türlü düşmek bilmiyor. Yüksek fiyatları ve ağırladığı misafirler nedeniyle ülkede sürekli habere konu olmaya devam ediyor.

YENİ KONUĞU DEPREME NEDEN OLDU

Açıldığı günden bu yana Leonardo DiCaprio, David ve Victoria Beckham, Wayne Rooney gibi birçok ünlü ismi ağırlayan restoranın bu seferki konuğu, depreme neden oldu. Komünist yönetim anlayışıyla idare edilen Vietnam'ın Kamu Güvenliği Bakanı To Lam ve beraberindeki kalabalık Nusret'in Londra'daki restoranında yemek yedi.

ELLERİYLE 19 BİN TL'LİK BİFTEK YEDİRDİ

Nusret, Vietnamlı bakana kendi elleriyle 1450 sterlin (yaklaşık 19 bin TL) değerindeki altın kaplama biftek yedirdi. Aynı zamanda tuz serpme hareketi de yapan Nusret'in o görüntüleri, Tiktok'ta paylaşılınca kriz çıkardı. Video apar topar silinse de Vietnam'da çoktan viral olmuştu.

GÖRÜNTÜLERE TEPKİ YAĞDI

İnsanların aylık 150 dolar kazandığı ülkede, komünist iktidarın bakanına tepki yağdı. Sosyal medyadan ateş püsküren kullanıcılar, "Maaşı bu yemeğe yetmez, parayı nereden buldu" ve "Milyonlarca insan koronavirüsten kıvranırken, sözün bittiği yer" gibi yorumlar yaptı.

Haberler.com - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet