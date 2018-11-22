Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu AB Komiseri Johannes Hahn, "Mültecilere...
IHAAW122142-SIY/22-11-2018 - Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden sorumlu AB Komiseri Johannes Hahn, "Mültecilere yardım konusunda Türkiye’ye ikinci finansmanın verilmesine dair bir şüphe yoktur" dedi.
22 Kasım 2018 Perşembe 12:31
Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden sorumlu AB Komiseri Johannes Hahn, "Mültecilere yardım konusunda Türkiye'ye ikinci finansmanın verilmesine dair bir şüphe yoktur" dedi. 22.11.2018 12: 21: 42 TSI NNNN - ANKARA