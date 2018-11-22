Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu AB Komiseri Johannes Hahn, "Mültecilere...

Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu AB Komiseri Johannes Hahn, "Mültecilere...

IHAAW122142-SIY/22-11-2018 - Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden sorumlu AB Komiseri Johannes Hahn, "Mültecilere yardım konusunda Türkiye’ye ikinci finansmanın verilmesine dair bir şüphe yoktur" dedi.

Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu AB Komiseri Johannes Hahn,

Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden sorumlu AB Komiseri Johannes Hahn, "Mültecilere yardım konusunda Türkiye'ye ikinci finansmanın verilmesine dair bir şüphe yoktur" dedi. 22.11.2018 12: 21: 42 TSI
NNNN - ANKARA

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