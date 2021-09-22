Kolombiyalı futbolcu James Rodriguez kariyerini Katar liginde sürdürecek - Haberler Spor
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Kolombiyalı futbolcu James Rodriguez kariyerini Katar liginde sürdürecek

AA / Hüseyin Burak Demirer - Haberler | Spor
Kolombiyalı futbolcu James Rodriguez kariyerini Katar liginde sürdürecek

Katar Birinci Futbol Ligi takımlarından El-Rayyan, İngiltere Premier Lig'de Everton forması giyen James Rodriguez'i renklerine bağladı.

Katar Birinci Futbol Ligi takımlarından El-Rayyan, İngiltere Premier Lig'de Everton forması giyen James Rodriguez'i renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki Kolombiyalı milli futbolcu ve Everton ile anlaştıkları belirtildi. Rodriguez'in sözleşmesinin süresi ve bonservis bedeline ilişkin bilgi verilmedi.

2014 FIFA Dünya Kupası'nda yıldızı parlayan Rodriguez, Everton öncesi Porto, Monaco, Real Madrid, Bayern Münih gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde oynadı.

AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor Haberleri
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