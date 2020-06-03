Kolombiya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1000'i geçti
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Kolombiya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1000'i geçti

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da 1009'a yükseldi.

Kolombiya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1000'i geçti
03.06.2020 01:43 | Son Güncelleme: 03.06.2020 01:43

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da 1009'a yükseldi.

Kolombiya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 40 kişi yaşamını yitirdi.

Böylece ülke genelinde Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı 1009'a, vaka sayısı da 1340 artarak 31 bin 833'e ulaştı.

Sağlığına kavuşanların sayısı da toplam 11 bin 142 oldu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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