Köfteci Yusuf Uluyol'da açıldı
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Köfteci Yusuf Uluyol'da açıldı

17.10.2020 11:50 | Son Güncelleme: 17.10.2020 11:55
Köfteci Yusuf Uluyol'da açıldı

Bursa'nın İznik ilçesinde yıllar önce 4 masalı bir dükkandan bugün Avrupa'nın en büyük entegre köfte tesisine sahip olan olan Köfteci Yusuf, yeni ekmek arası konseptli şube sayısını artırmaya devam ederken 143'üncü şubesini Bursa Uluyol'da açtı.

Bursa'nın İznik ilçesinde yıllar önce 4 masalı bir dükkandan bugün Avrupa'nın en büyük entegre köfte tesisine sahip olan olan Köfteci Yusuf, yeni ekmek arası konseptli şube sayısını artırmaya devam ederken 143'üncü şubesini Bursa Uluyol'da açtı. Köfteci Yusuf Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Akkaş yaptığı açıklamada, "Tüm şubelerimizde müşterilerimiz burger siparişi verebilirler. 1 yıl içerisinde uluslararası firmalardan daha çok ürün satıyor hale gelmeyi hedefliyoruz" dedi.

Bursa'da tüm Türkiye'ye yayılan ve dünyada birçok uluslararası zincir markalarla yarışır hale gelen Köfteci Yusuf geçtiğimiz yıl 50 milyon kişiyi ağırlarken, yeni konsept ekmek arası şubeleriyle de hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. 'Ekmek Arası Y' şubelerinde burger, köfte ve döner 10 liraya satılırken içecek ise bedava olarak veriliyor.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde 50 bin metrekare alan üzerine kurulu Köfteci Yusuf Entegre Tesisleri'nde her gün 100 tondan fazla et işlenirken, Türkiye'nin birçok noktasında yer alan Köfteci Yusuf şubelerine taze ürünler gönderiliyor. Köfteci Yusuf Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Akkaş yaptığı açıklamada, "Tüm şubelerimizde müşterilerimiz burger siparişlerini verebilirler. 1 yıldır ekmek arası konseptli şubelerimizin sayısı arttırıyoruz. Döner, köfte ve burger şeçenekleriyle hizmet veriyoruz. Ayrıca burgerimizi Hesaplı Kasap'larımızda da çiğ olarak satışını gerçekleştiriyoruz. Dana ve kuzu eti karışımından burgerimizi üretiyoruz. Uluslararası zincir şubelerden farkımız, bizde zincir bir marka olmamıza rağmen günlük üretim yapıp taze ürün satıyoruz. Asla dondurulmuş kullanmıyoruz. Hayvanlarımızı özenle seçiyoruz, kullandığımız baharatları dahi kendimiz çekiyoruz. Tüm ürünlerimizi dönemlerinde alıyoruz. Özel bir ekmek kullanıyoruz. Kullandığımız soslar 5-6 yıl denediğimiz Arge'sini yaptığımız ürünler. Günlük 5-6 ton burger satışı gerçekleştiriyoruz. 1 yıl içerisinde uluslararası firmalardan daha çok ürün satıyor hale gelmeyi hedefliyoruz. Geçen yıl 50 milyona yakın misafir ağırladık. Bu yıl pandemi olmasına rağmen 80 milyon müşteri hedefimize adım adım yaklaşıyoruz." dedi. - BURSA

Köfteci Yusuf Uluyol'da açıldı
Köfteci Yusuf Uluyol'da açıldı
Köfteci Yusuf Uluyol'da açıldı
Köfteci Yusuf Uluyol'da açıldı
Köfteci Yusuf Uluyol'da açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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