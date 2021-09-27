Kocasinan Belediyesi sokak hayvanlarını haftada 5 kez 70 noktada besliyor - Haberler
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Kocasinan Belediyesi sokak hayvanlarını haftada 5 kez 70 noktada besliyor

AA / Sercan Küçükşahin - Haberler | Güncel
Kocasinan Belediyesi sokak hayvanlarını haftada 5 kez 70 noktada besliyor

Kocasinan Belediyesi, 70 beslenme noktasıyla haftada 5 kez, sokak hayvanları ve doğadaki canlıların su ve yiyecek ihtiyacını karşılıyor.

KOCASİNAN, KAYSERİ (AA) - Kocasinan Belediyesi, 70 beslenme noktasıyla haftada 5 kez, sokak hayvanları ve doğadaki canlıların su ve yiyecek ihtiyacını karşılıyor.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, doğadaki tüm canlılara karşı sorumluluklarının olduğunu aktararak, ekolojik dengenin ve şehrin doğal güzelliklerinin korunması için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirtti.

Çolakbayrakdar, "Sokak hayvanları için beslenme üniteleri ve 'Küçük Dostlar' ambulansı gibi hizmetlerimizle Kayseri'ye ve Türkiye'ye örnek oluyoruz. Hizmetlerimizle hem doğaya hem de insanımıza katkı sağlıyoruz. Vatandaşların yüreğine dokunan ve diğer belediyelere örnek olan hizmetlerimizi artırarak devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.

Kocasinan Belediyesi sokak hayvanlarını haftada 5 kez 70 noktada besliyor

Kocasinan Belediyesi sokak hayvanlarını haftada 5 kez 70 noktada besliyor

Kocasinan Belediyesi sokak hayvanlarını haftada 5 kez 70 noktada besliyor

Kocasinan Belediyesi sokak hayvanlarını haftada 5 kez 70 noktada besliyor

Kocasinan Belediyesi sokak hayvanlarını haftada 5 kez 70 noktada besliyor

Kocasinan Belediyesi sokak hayvanlarını haftada 5 kez 70 noktada besliyor

Kocasinan Belediyesi sokak hayvanlarını haftada 5 kez 70 noktada besliyor

AA / Sercan Küçükşahin - Son Dakika Haberleri
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