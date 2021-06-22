Kocaelispor, Yayıkcı ve Cisse ile sözleşme imzaladı
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Kocaelispor, Yayıkcı ve Cisse ile sözleşme imzaladı

Kocaelispor, Yayıkcı ve Cisse ile sözleşme imzaladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

1. Lig takımlarından Kocaelispor, Abdoulaye Cisse ve Taha Batuhan Yayıkcı ile sözleşme imzaladı.

1. Lig takımlarından Kocaelispor, Abdoulaye Cisse ve Taha Batuhan Yayıkcı ile sözleşme imzaladı.

Kocaelispor Brunga Tesisleri'nde düzenlenen törende, futbolcular Abdoulaye Cisse ve Taha Batuhan Yayıkcı ile imzalar atıdlı. Batuhan Yayıkcı'nın İzmit için çok kıymetli bir futbolcu olduğunu söyleyen Kocaelispor Başkanı Engin Koyuncu, "Ben kendisine mesajı verdim. 'Batuhan bu şehir senden çok şey bekliyor. Formayı alıyorsun ve kimseye kaptırmıyorsun' dedim. Ben kendisine inanıyorum onda da o kumaş, özveri var. Kendisine hayırlı olsun diyorum" dedi.

"Camiamıza değer katacak"

11 yıl aradan sonra ilk yabancı transferin Abdoulaye Cisse olduğunu ifade eden Koyuncu, "Cisse kardeşimiz büyük yetenek. Gine milli takımında bizzat ben 2 maçını izledim, önemli bir ayak. Çok samimi, inançlı camiamıza çok değer katacağına ben inanıyorum. İlk transferimizin de Cisse'nin olması bize yarı renk katıyor. Hayırlı olmasını temenni ediyorum. Süleyman Yula'ya da Cisse'yi bize kazandırdığı için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Elimden geleni yapacağım"

Kocaelispor'la anlaşmadan önce çok teklif aldığını dile getiren Cisse, "Özellikle menajerimle görüştükten sonra kulübün büyüklüğünden ve tarihinden çok etkilendim, bu kulübü tercih ettim. Süleyman Yula ile görüşürken her zaman bana bunu söyledi. Kesinlikle pişman olunmayacak bir karar olduğunu ifade etti. Dolayısıyla ben de buraya geldim ve bu ortamı gördükten sonra gerçekten çok mutluyum. İnşallah bu kulübü daha iyi yerlere getirmek için elimden geleni yapacağım" şeklinde konuştu.

"Bir üst ligde daha çok çalışacağım"

Kendisine bu imkan sunulduğundan dolayı mutlu olduğunu vurgulayan Taha Batuhan Yayıkcı ise şu ifadeleri kullandı:

"İki senedir buradayım. İnşallah 3. senem olacak. 2 sene önce ilk gün nasıl heyecanlıysam, şuan belki ondan daha da heyecanlıyım. Burada olduğum sürece her zaman elimden gelenin en iyisini yaptım, yapmaya çalıştım. Şimdi sorumluluklarım daha da arttı. Bir üst ligde daha çok çalışacağım. Sorumluluklarım arttı farkındayım. İnşallah elimden gelenin en iyisini yapıp hem takım, hem bireysel olarak daha iyi yerlere geleceğimize inanıyorum. Başkanımla konuşmamız oldu. Uygun görürse, layık görürse 41 numaralı formayı onurla, gururla taşırım, mutlu olurum. Karar tabi, ki başkanın. 2 sene de 2 şampiyonluk yaşadık. Hep, 'yerimiz Süperlig' diyoruz tabii ki kolay olmayacak, bunun bilincindeyiz"

"Burası benim evim"

Tekliflerin olduğunu anlatan Yayıkcı, "Gelen teklifler vardı. 1. Ligden de vardı, Süperlig'den de vardı ama burası benim evim. Burayla yükselmek istiyorum. Kendimi de buraya ait hissettiğim için, burada mutlu olduğum için en doğru kararın bu olduğunu düşündüm. Bu kararı vermek de benim için zor olmadı" sözlerine ekledi. - KOCAELİ

Kocaelispor, Yayıkcı ve Cisse ile sözleşme imzaladı
Kocaelispor, Yayıkcı ve Cisse ile sözleşme imzaladı
Kocaelispor, Yayıkcı ve Cisse ile sözleşme imzaladı
Kocaelispor, Yayıkcı ve Cisse ile sözleşme imzaladı
Kocaelispor, Yayıkcı ve Cisse ile sözleşme imzaladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Kocaelispor, Yayıkcı ve Cisse ile sözleşme imzaladı - Haberler Spor
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