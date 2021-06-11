Kocaelispor, Stancu'yu istiyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kocaelispor, Stancu'yu istiyor

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Taşören - Haberler | Spor

- Kocaelispor, Stancu'yu istiyor Kocaelispor, TFF 1. Lig'e iddialı giriyor Kocaelispor Teknik Asbaşkanı Mehmet Yaşar, yapılan transfer çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

- Kocaelispor, Stancu'yu istiyor

Kocaelispor, TFF 1. Lig'e iddialı giriyor

KOCAELİ - Kocaelispor Teknik Asbaşkanı Mehmet Yaşar, yapılan transfer çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Yaşar, Stancu, Momchil, Dino ve bir yerli golcü ile ilgilendiklerini açıkladı.

TFF 1. Lig'de kalıcı ve iddialı olma hedefiyle yola çıkan Kocaelispor'da yeni sezon için transfer çalışmaları hızla devam ediyor. Basın mensupları ile buluşan Kocaelispor Teknik Asbaşkanı Mehmet Yaşar, transfer çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Ciddi transferler yapan rakiplerinden geri kalmamak için gerekli adımları atacakların altını çizen Yaşar, devam eden transfer çalışmalarında Stancu, Momchil, Dino ve bir yerli oyuncuyla ilgilendiklerini belirtti.

"Rakiplerimiz çok ciddi transferler yapıyor onlardan geri kalmamamız gerekiyor"

Kadroya önemli oyuncular katarak rakiplerden geri kalmayacaklarını, Stancu, Momchil, Dino ve bir yerli golcü ile ilgilendiklerini ifade eden Mehmet Yaşar, "Stancu ile ilgili görüşmelerimiz evet var. Stancu ile çalışmak istiyoruz. İnşallah maliyetleri uydurabilirsek Kocaelispor'a katmaya çalışacağız. Önemli bir futbolcu, üst ligde olan bir futbolcu. Zaten birkaç tane üst ligden futbolcu almamız gerekiyor. Çünkü rakiplerimiz bu anlamda çok ciddi transferler yapıyor. Onlardan geri kalmamamız gerekiyor. Stancu ile ilgileniyoruz işin açıkçası. Bizim istediğimiz fiyata gelmesi gerekiyor. Bayağı yol aldık. Ufak tefek pürüzler kaldı gibi onları da aşabilirsek inşallah kazandıracağız gibi. Dino'nun ismi geldi, hocamız da istiyor. Bir teklif verdik ama Stancu'yu bitirebilirsek Dino'yu askıya alırız. Stancu öncelikli bir tane de yerli futbolcumuz var. Dino en son. Şu anda Momchil ile ilgileniyoruz" dedi.

Kocaelispor, Stancu'yu istiyor
Kocaelispor, Stancu'yu istiyor
Kocaelispor, Stancu'yu istiyor
Kocaelispor, Stancu'yu istiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Taşören

Kulüpler istedi, TFF kabul etti! İşte 5 maddede alınan yeni kararlar
Kulüpler istedi, TFF kabul etti! İşte 5 maddede alınan yeni kararlar
Kulüpler Birliği, TFF'nin yabancı kuralı kararıyla ilgili Tahkim Kurulu'na iptal başvurusu yaptı
Kulüpler Birliği, TFF'nin yabancı kuralı kararıyla ilgili Tahkim Kurulu'na iptal başvurusu yaptı
Kulüpler Birliği yabancı kuralının değişmemesi için TFF'ye yazı yazdı
Kulüpler Birliği yabancı kuralının değişmemesi için TFF'ye yazı yazdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Sedat Peker Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hazal Kaya Hande Erçel Kerimcan Durmaz Ayşe Nil Şamlıoğlu
Spor Aziz Yıldırım Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kocaelispor, Stancu'yu istiyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.6.2021 10:33:05. #1.16#

title