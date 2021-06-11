Kocaelispor, Stancu'yu istiyor

- Kocaelispor, Stancu'yu istiyor Kocaelispor, TFF 1. Lig'e iddialı giriyor Kocaelispor Teknik Asbaşkanı Mehmet Yaşar, yapılan transfer çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

- Kocaelispor, Stancu'yu istiyor

Kocaelispor, TFF 1. Lig'e iddialı giriyor

KOCAELİ - Kocaelispor Teknik Asbaşkanı Mehmet Yaşar, yapılan transfer çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Yaşar, Stancu, Momchil, Dino ve bir yerli golcü ile ilgilendiklerini açıkladı.

TFF 1. Lig'de kalıcı ve iddialı olma hedefiyle yola çıkan Kocaelispor'da yeni sezon için transfer çalışmaları hızla devam ediyor. Basın mensupları ile buluşan Kocaelispor Teknik Asbaşkanı Mehmet Yaşar, transfer çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Ciddi transferler yapan rakiplerinden geri kalmamak için gerekli adımları atacakların altını çizen Yaşar, devam eden transfer çalışmalarında Stancu, Momchil, Dino ve bir yerli oyuncuyla ilgilendiklerini belirtti.

"Rakiplerimiz çok ciddi transferler yapıyor onlardan geri kalmamamız gerekiyor"

Kadroya önemli oyuncular katarak rakiplerden geri kalmayacaklarını, Stancu, Momchil, Dino ve bir yerli golcü ile ilgilendiklerini ifade eden Mehmet Yaşar, "Stancu ile ilgili görüşmelerimiz evet var. Stancu ile çalışmak istiyoruz. İnşallah maliyetleri uydurabilirsek Kocaelispor'a katmaya çalışacağız. Önemli bir futbolcu, üst ligde olan bir futbolcu. Zaten birkaç tane üst ligden futbolcu almamız gerekiyor. Çünkü rakiplerimiz bu anlamda çok ciddi transferler yapıyor. Onlardan geri kalmamamız gerekiyor. Stancu ile ilgileniyoruz işin açıkçası. Bizim istediğimiz fiyata gelmesi gerekiyor. Bayağı yol aldık. Ufak tefek pürüzler kaldı gibi onları da aşabilirsek inşallah kazandıracağız gibi. Dino'nun ismi geldi, hocamız da istiyor. Bir teklif verdik ama Stancu'yu bitirebilirsek Dino'yu askıya alırız. Stancu öncelikli bir tane de yerli futbolcumuz var. Dino en son. Şu anda Momchil ile ilgileniyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Taşören