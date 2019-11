Kocaeli sele karşı derelerin ıslah edilmesi için imza topladılar

17.11.2019 17:17 | Son Güncelleme: 17.11.2019 17:21

Sele karşı derelerin ıslah edilmesi için imza topladılar

Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki Eşme Mahallesi sakinleri, mahalleden geçen 3 derenin taşarak sele sebep olması nedeniyle derelerin ıslah edilmesi için imza kampanyası düzenledi.

Kartepe Eşme Mahallesi'nde bulunan Eşme Deresi, Kuru Dere ve Maden Deresi'nin taşarak sele sebep olması mahalle halkını isyan ettirdi. 2014 yılından bu yana her yıl 2 kez sel yaşadıklarını, bazı evlerin yıkıldığını ve neredeyse tüm hanelerin çamurla dolduğunu söyleyen mahalle sakinleri, derelerin ıslahı için kendi aralarında imza kampanyası başlattı. Bugüne kadar 894 kişinin imza attığı kampanya ile birlikte, dere yatağı içerisinde arsası olan yaklaşık 50 kişiden de devletin arazilerinde çalışma yaparak dereyi ıslah etmesi konusunda onay alındı. Bugün Eşme Sahili'nde bulunan bir kafeteryada toplanan vatandaşlar, yetkililere seslenerek derelerin bir an önce ıslah edilmesini istedi.

'5 YILDIR HER SENE BURAYA SEL GELİYOR'

Mahallede imza kampanyasının başlamasına öncülük eden Ali Galip Ateş, 'Buraya 2014 ve 2015'te 8 ay arayla 2 kez sel geldi. Maden deresi küçük bir dere olmasına rağmen dereye dönüştü. Burada bir ev vardı o yıkıldı. Bahçelerimiz, ağaçlarımız, seralarımız gitti. Yukarılarda evlerin zemin katlarını su bastı, oturulamaz hale geldi. Şimdi yukarıda D-100 köprüsü yapıldı. İlerideki Kuru Dere ıslah edildi. Sağlık Ocağı köprüsü yapıldı. Bir tek Maden Deresi'nde D-100 ile Sapanca Gölü arasındaki kısım kaldı. 5 yıldır her sene buraya 2 sefer sel geliyor. Biz burada mağduruz. Bu konunun derhal çözülmesi gerek. Burası doğanın en güzel yeri. Sapanca Gölü'nün ve bölgenin en güzel ve en berrak yeri burası. Ben 66 yaşındayım, 6 yaşımdan beri burada yüzerim. Buranın adı Bostanlar Burnu'dur. Biz selden sonra suya giremiyoruz. Batak oluyor. Yukarıdaki taş ocağından buraya toprak taşınıyor. Batak oluştuğu için suyun kalitesi bozuluyor. Eğer su bozulup, bu göle bir şey olursa biz ne yapacağız Doğal doku bozuluyor.' dedi.

MUHTAR BİR DAHA SEL GELİRSE CAN KAYBI TEHLİKESİ VAR

Mahalle halkının imza kampanyasını Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne taşıyacağını söyleyen Eşme Mahalle Muhtarı Selim Günay, şöyle konuştu

'Eşme Mahallemizde 3 tane deremiz var. Bunlar Kuru Dere, Eşme Deresi ve Maden Deresi. Bu derelerden Eşme'ye 2 defa sel geldi. Şu an Kuru Dere'nin ıslahı oldu. Eksikleri var ama epey tamamlandı. Şu anda Eşme Deresi ve Maden Deresi D-100'den göle kadar ıslah bekliyor. Bu konuyla alakalı daha önce Maden Deresi'ndeki vatandaşların buna izin vermediği söyleniyordu. 'Burada böyle bir sorun var. O yüzden ıslah yapamıyoruz' deniliyordu. Biz de Kartepe Belediyesi ile bir çalışma yaptık. Kartepe Belediyesi bize dere yatağında arsası olan vatandaşların tapularını çıkarttı. Biz de bu vatandaşlardan dere ıslahı yapmak için imza aldık. 50'nin üzerinde kişiden imza topladık. Bunu belediyeye götürdük. Belediye de DSİ'ye teslim edecek. DSİ zannedersem belediyeye, 'Eğer bütün vatandaşlar izin veriyorsa biz derenin ıslahını yaparız' şeklinde bir yazı yazmış. Bizin yetkililerden talebimiz en acil şekilde buranın yapılması. Çünkü bir daha sel gelirse, can kaybı tehlikesi var. Dere yatakları 3-4 tane eve çok yaklaştı. Özellikle Eşme Dere'de bir daha sel gelirse bu evler yıkılabilir. Burada büyük bir can tehlikesi var. Acil bir şekilde derelerin ıslah edilmesini istiyoruz.?

Kaynak: DHA

