Kocaeli polisinin Bursa'da yakaladığı DEAŞ zanlısı tutuklandı
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Kocaeli polisinin Bursa'da yakaladığı DEAŞ zanlısı tutuklandı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Bursa'da yakalanan terör örgütü DEAŞ şüphelisi tutuklandı.

Kocaeli polisinin Bursa'da yakaladığı DEAŞ zanlısı tutuklandı
15.09.2020 19:39 | Son Güncelleme: 15.09.2020 20:00

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Bursa'da yakalanan terör örgütü DEAŞ şüphelisi tutuklandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlediği operasyonda, örgütün medya yapılanmasının kayıt, montaj, basım ve dağıtım işlerinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği ileri sürülen A.E. gözaltına alındı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine getirildi.

Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA

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