Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 5 bina karantinaya alındı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 5 bina karantinaya alındı.

Edinilen bilgiye göre, ilçede bulunan mahallelerde bazı binalarda yaşayan kişilerin Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Bunun üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

Buna göre Piri Reis, Osmangazi ve Nene Hatun mahallelerindeki 5 binada karantina uygulanmasına karar verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal