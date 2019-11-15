Kocaeli'nde Sivas'ı temsil edecekler

15.11.2019 17:05 | Son Güncelleme: 15.11.2019 17:10

Sivas Bedensel Engelliler Spor Kulübü, Kocaeli'nde yapılacak olan "Türkiye Bedensel Engelliler Halter Şampiyonası'na" katılacak.



Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından 22-23 Kasım'da Kocaeli'nde "Türkiye Bedensel Engelliler Halter Şampiyonası" gerçekleştirilecek. 2 gün sürecek olan heyecan dolu şampiyonaya birçok ilden çok sayıda sporcunun katılacağı öğrenildi.



Haftaya başlayacak olan şampiyonaya Sivas'ı temsilen Sivas Bedensel Engelliler Spor Kulübü 3 sporcu ile boy gösterecek. Antrenör Serkan Seven nezaretinde Sivaslı sporcular Hanife Yılmaz, Mustafa Gül ve Zahit İrfanoğlu katılarak kıyasıya mücadele edecek.



Sivas Bedensel Engelliler Spor Kulübü Başkanı Yaşar Rende ise, yapılacak olan şampiyona öncesi sporculara başarılar dileyerek; "Sivas Bedensel Engelliler Spor Kulübü Kocaeli'nde yapılacak olan Türkiye Bedensel Engelliler Halter Şampiyonası müsabakasına madalya almak için yola çıkacaklar. Bu müsabakalara çok iyi hazırlandık. İnşallah başarılı olarak döneceğiz. Sporcularıma başarılar diliyorum" ifadesini kullandı. - SİVAS

Kaynak: İHA