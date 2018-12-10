Kocaeli Kartepe'de 71 Milyon TL'lik Teleferik Projesinin Temeli Atıldı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, 71 milyon TL'ye mal olacak Derbent ile Kuzuyayla arasında yapılacak 4.67 kilometre uzunluğundaki teleferik projesinin temeli törenle atıldı. Projenin Şubat 2020'de tamamlanması hedefleniyor.

Türkiye'nin kış turizmi açısından en önemli noktalarından biri olan Kartepe'de, uzun yıllardır yapılması planlanan teleferik projesinin temeli atıldı. 2017 yılının Eylül ayında ihalesi gerçekleştirilen, bu yıl Mart ayında yer teslimi yapılan 71 milyon TL'lik Kartepe Teleferik Projesi'ne ilk harç Derbent Dağ Yolu-Poligon Alanı'nda düzenlenen törenle atıldı. Birçok ağaç türüne ev sahipliği yapan ormanların üzerinden İzmit Körfezi ile Sapanca Gölü'nü aynı anda izleyerek Samanlı Dağları'nın zirvesine ulaşılmasını sağlayacak dev teleferik projesinin ihalesini en yüksek teklif ile Valter Asansör firması kazanmıştı. 2018 yılının Mart ayında yer teslimi yapılan teleferik projesinin çevresinde kurulacak tesislerle birlikte yaklaşık 100 milyon TL'ye mal olması bekleniyor. Orman ve Su İşleri Bakanlığı'ndan tüm izinleri alınan teleferik hattının ilk etabı olan Hikmetiye-Derbent Kuzu Yayla Mesire Alanı arasındaki 4 bin 960 metre hat ihaleyi alan firma tarafından 29 yıllığına işletilecek. Yap-İşlet-Devret modeli ile yapılacak olan teleferik hattı çift yönlü olacak. Teleferikte 24 adet 10'ar kişilik kabin yer alacak. Teleferik hattı yüksekliği 11 metre ile 45 metre arasında değişen direkler üzerinde gidecek. Hikmetiye İstasyonu 20 bin, Kuzuyayla İstasyonu da 3 bin 644 metrekare alanda hizmet verecek. Proje ile yılda en az 500 bin kişiye hizmet verilmesi planlanıyor.

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, "Teleferik projesi her seçim gündeme geliyordu. Ama geçen seçimlerde biz bunun vaadini vermiştik. Bunu başarabilmek için büyük mücadeleler sarf ettik. Alınması gereken yasal izinler, prosedürler, hem yerel hem de merkezi anlamda uzun sürdü, ama 3,5 yıllık bir mücadelenin sonunda ihale süreci tamamlandı. Teleferiğin hizmete girmesinin, hem yerel, hem ülke genelinde, hem de uluslararası alanda katkısı büyük olacak." dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ise, "2020 yılının Şubat ayında umarım hep beraber açılışında buluşuruz. Bunun sözünü de firmamızdan alıyoruz. Bunu belediyeler yapabilir ama bu işi ehline vermek lazım. Biz belediye olarak yapsak bir sürü masraf ve işletme sorununa yol açıyor. Yap-işlet-devret modeli en sağlıklı olan yöntem. Valter Firması'nı işletme yaptığı yerlerde gördüm, umarım aynı kaliteyi burada da bulacaklar. Doğayı bozmayıp, tahrip etmeyeceklerini düşünüyorum. Ben çevreye çok duyarlıyım. Buranın doğasıyla uyumlu bir eser olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri birlikte temele ilk betonu dökmek için butona bastı.