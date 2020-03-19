SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Ekonomi ›› Kocaeli'de nitelikli iş gücü yetiştirecek projenin iş birliği protokolü imzalandı - Ekonomi
Hüseyin Aksoy, Marmara, Kocaeli, Ekonomi

Kocaeli'de nitelikli iş gücü yetiştirecek projenin iş birliği protokolü imzalandı

Kocaeli'de nitelikli iş gücü yetiştirecek "Uygulamalı İleri Mühendislik Mükemmeliyet Merkezi" güdümlü projesinin iş birliği protokolü imzalandı.

19.03.2020 16:40 | Son Güncelleme: 19.03.2020 16:56
Kocaeli'de nitelikli iş gücü yetiştirecek projenin iş birliği protokolü imzalandı

Kocaeli'de nitelikli iş gücü yetiştirecek "Uygulamalı İleri Mühendislik Mükemmeliyet Merkezi" güdümlü projesinin iş birliği protokolü imzalandı.

Kocaeli Valiliğinde düzenlenen imza töreninde konuşan Vali Hüseyin Aksoy, projenin, Doğu Marmara Kalkınma Ajansının (MARKA) güdümlü projesi kapsamında programa alındığını, yönetim kurulunca uygun görülerek, bakanlıkça onaylandığını belirtti.

Projenin maliyetinin 16 milyon lira olduğunu, bunun 10 milyon lirasının MARKA tarafından hibe olarak verileceği, 6 milyon lirasının da İMES Organize Sanayi Bölgesince karşılanacağı bilgisini veren Aksoy, şöyle devam etti:

"Bu proje sanayi-üniversite ve meslek liselerimizle iş birliği esas alınarak, ortaya konulan bir projedir. İş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli insanların yetiştirilmesi konusunda Türk sanayisine ve bölgemize önemli katkı sunacak bir projedir. Bu anlamda Doğu Marmara Kalkınma Ajansı yönetim kurulumuza, projemizi onaylayan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza teşekkür ediyorum. Bu projenin hayata geçmesi konusunda özel gayreti olan İMES Organize Sanayi Bölgemizin yönetim kuruluna da teşekkür ediyorum. Karşılıklı güzel bir iş birliği içerisinde Türkiye'de örnek olacak bir projeyi hayata geçirecek olmanın memnuniyetini yaşıyoruz."

Daha sonra projenin iş birliği protokolü, Vali Aksoy, İMES Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Küçükay ve MARKA Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu tarafından imzalandı.

Merkezin 2021 yılı ortalarında hizmete girmesi planlanıyor

Kocaeli Valiliği, İMES Organize Sanayi Bölgesi ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı iş birliğiyle hayata geçirilecek projeyle başta yakın çevredeki 1000'e yakın imalat sanayi firması olmak üzere bölge sanayisinin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücü yetiştirilmesine katkıda bulunulması hedefleniyor.

Kurulacak olan ve gelecek yılın ortalarında hizmete girmesi planlanan "Uygulamalı İleri Mühendislik Mükemmeliyet Merkezi", Kocaeli Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesini kapsayan güçlü bilimsel altyapısıyla kamu-üniversite-sanayi iş birliğinin güçlendirilmesi konusunda önemli işlevler üstlenecek.

Proje kapsamında, merkezde istihdam imkanlarını artırıcı eğitim çalışmaları gerçekleştirilecek, tasarım ve prototipleme bölümleriyle firmaların yenilikçi ürün geliştirme ve üretme kapasitelerine katkı sağlanacak. Yeni teknolojiler aracılığıyla maliyet düşürücü yeni üretim teknikleri geliştirilecek, ülkenin sürdürülebilir ihracata yönelik amaçlarına katkı verilecek.

Yılda 2 bin kişinin eğitim alacağı merkezde 1900 metrekarelik ortak kullanım tesisi oluşturulacak, 3 farklı disiplinde tasarım ve analiz programları, 6 farklı konuda kurs programı ve 1 üretim ve laboratuvar tesisi yer alacak.

Kurulacak merkez aynı zamanda yalın üretim ve temiz üretim gibi kaynak verimliliği konularında firmaların nitelikli danışmanlık hizmetlerine erişimini sağlayacak bir ara yüz işlevine de sahip olacak.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Ekonomi Manşet

Haberler

Adanalı kebapçı, koronavirüs nedeniyle 100 çalışanını ücretli izne çıkardı Ekonomi
Adanalı kebapçı, koronavirüs nedeniyle 100 çalışanını ücretli izne çıkardı
Korona sonrası talep patlaması yaşanıyor! Almak isteyen sıra bekliyor Ekonomi
Korona sonrası talep patlaması yaşanıyor! Almak isteyen sıra bekliyor
Kamuda evden çalışma olacak mı? Bakan Albayrak yanıt verdi Ekonomi
Kamuda evden çalışma olacak mı? Bakan Albayrak yanıt verdi
Araç sahiplerine müjde! Benzin ve motorine bir indirim daha geldi Ekonomi
Araç sahiplerine müjde! Benzin ve motorine bir indirim daha geldi
Bir otomotiv devi daha korona nedeniyle Türkiye'de üretimi durduruyor Ekonomi
Bir otomotiv devi daha korona nedeniyle Türkiye'de üretimi durduruyor
Koronavirüs dünyaca ünlü dergiyi de vurdu! Basılı yayına son verdi Ekonomi
Koronavirüs dünyaca ünlü dergiyi de vurdu! Basılı yayına son verdi
Koronavirüs nedeniyle 149 bin 382 iş yeri faaliyetlerine ara verdi
Koronavirüs nedeniyle 149 bin 382 iş yeri faaliyetlerine ara verdi
İstanbul'da toplu ulaşım kullananların sayısı yüzde 60 oranında azaldı
İstanbul'da toplu ulaşım kullananların sayısı yüzde 60 oranında azaldı
Akiş GYO, bünyesindeki AVM'leri kapatma kararı aldı
Akiş GYO, bünyesindeki AVM'leri kapatma kararı aldı
Son Dakika: Emeklilerin promosyon ödemeleri herhangi bir onay beklemeksizin hesaplarına yatırılacak
Son Dakika: Emeklilerin promosyon ödemeleri herhangi bir onay beklemeksizin hesaplarına yatırılacak
So CHIC, koronavirüs nedeniyle mağazalarını kapatıyor
So CHIC, koronavirüs nedeniyle mağazalarını kapatıyor
Koronayla mücadelede yeri çok önemli olan termal kamera satışlarında patlama yaşanıyor
Koronayla mücadelede yeri çok önemli olan termal kamera satışlarında patlama yaşanıyor
Koronavirüs sebebiyle evlerine stok yapan vatandaşlar, derin dondurucu satışlarını artırdı
Koronavirüs sebebiyle evlerine stok yapan vatandaşlar, derin dondurucu satışlarını artırdı
Keşanlı taksiciler, hastane ya da eczaneye giden yaşlılardan 10 lira ücret alacak
Keşanlı taksiciler, hastane ya da eczaneye giden yaşlılardan 10 lira ücret alacak
Hataylı aktar; defne yaprağı, biberiye ve karanfil ile koronavirüse karşı doğal dezenfektan üretti
Hataylı aktar; defne yaprağı, biberiye ve karanfil ile koronavirüse karşı doğal dezenfektan üretti
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Koronavirüs sonrası araç sahipleri dezenfekte için oto yıkamacıların yolunu tuttu
Koronavirüs sonrası araç sahipleri dezenfekte için oto yıkamacıların yolunu tuttu
Son dakika: Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, AVM'lerin kapatılmasına yönelik tavsiye kararı aldı
Son dakika: Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, AVM'lerin kapatılmasına yönelik tavsiye kararı aldı
Dolar 19 ay sonra 6,50'nin üzerine çıktı! İşte son durum
Dolar 19 ay sonra 6,50'nin üzerine çıktı! İşte son durum
Koronavirüs, vitamin bakımından 6 gramı 1 kasa elmaya eş değer olan Anzer polenine ilgiyi artırdı
Koronavirüs, vitamin bakımından 6 gramı 1 kasa elmaya eş değer olan Anzer polenine ilgiyi artırdı
Koronavirüsün sosyal hayatı kısıtlamasıyla, ekmeğe talep yüzde 35 arttı
Koronavirüsün sosyal hayatı kısıtlamasıyla, ekmeğe talep yüzde 35 arttı
Türk çift, salgını dize getirdi! Koronavirüsü 10 dakikada tespit ediyor
Türk çift, salgını dize getirdi! Koronavirüsü 10 dakikada tespit ediyor
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, restoranlarda masalar arası mesafenin 1 metre olmasına karar verdi
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, restoranlarda masalar arası mesafenin 1 metre olmasına karar verdi
Son dakika: Benzin ve motorine bir indirim daha geliyor
Son dakika: Benzin ve motorine bir indirim daha geliyor
7 büyük tekstil markası, koronavirüs nedeniyle tüm mağazalarını kapatma kararı aldı
7 büyük tekstil markası, koronavirüs nedeniyle tüm mağazalarını kapatma kararı aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı destek paketine ekonomi dünyasından ilk yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı destek paketine ekonomi dünyasından ilk yorum
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında en düşük emekli maaşı 1.500 TL olacak
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında en düşük emekli maaşı 1.500 TL olacak
Son Dakika: Erdoğan: Halkbank'a olan kredi borçlarını, 3 ay süreyle ve faizsiz olarak erteleyeceğiz
Son Dakika: Erdoğan: Halkbank'a olan kredi borçlarını, 3 ay süreyle ve faizsiz olarak erteleyeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedbirlerini açıkladı! İşte madde madde devreye girecek 21 ekonomik tedbir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedbirlerini açıkladı! İşte madde madde devreye girecek 21 ekonomik tedbir
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 65 yaş üstüne maske ve kolonya ücretsiz dağıtılacak
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 65 yaş üstüne maske ve kolonya ücretsiz dağıtılacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mehmet Nuri Ali Babacan Mustafa Şentop Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Rita Wilson Serenay Sarıkaya Recep Tayyip Erdoğan
Spor Okan Buruk Fatih Terim Bülent Uygun Bülent Korkmaz Fernando Muslera
Daha Fazla Mart İtalya Futbol Futbolcu
Şu an buradasınız: Kocaeli'de nitelikli iş gücü yetiştirecek projenin iş birliği protokolü imzalandı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2020 17:50:25. #1.15#
title