Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 281 kişiye para cezası
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Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 281 kişiye para cezası

05.12.2020 23:45 | Son Güncelleme: 05.12.2020 23:48
Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 281 kişiye para cezası

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 281 kişiye para cezası verildi.

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 281 kişiye para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 808 iş yeri denetlendi, 12 bin 850 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 176, karantina ihlali yapan 15, maske takmayan 48, sosyal mesafe kuralına uymayan 15, yasaklanan yerlerde sigara içen 14 kişi ile tedbirlere uymayan 13 iş yerine idari para cezası uygulandı.

Denetimler sırasında çeşitli suçlardan aranan 40 şüpheli de yakalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Girgin

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