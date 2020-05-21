Kocaeli'de koronavirüs tedbirleri Kocaeli'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında kurallara aykırı davrandığı gerekçesiyle 132 kişiye idari para cezası kesildi.

Kocaeli'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında kurallara aykırı davrandığı gerekçesiyle 132 kişiye idari para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, dün yapılan denetimlerde, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan kararlara uymayan132 kişiye idari para cezası verildi.

Kurallara uymayan bir iş yerine ise idari yaptırım uygulandı.

Ayrıca, 1041 iş yeri denetlendi, 4 bin 79 kişi sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 16 şüpheli yakalandı.

Kaynak: AA