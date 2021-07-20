Kocaeli'de kardeşler arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kocaeli'de kardeşler arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

Kocaeli'de kardeşler arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı
Anadolu Ajansı / Esmer Geçal - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kardeşi tarafından bıçakla yaralanan abla hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kardeşi tarafından bıçakla yaralanan abla hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Yavuz Selim Mahallesi'nde M.T. (14) ile ablası S.T. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.T, ablasını bıçakla bacağından yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal

BOĞAZINI SIKIP, CİNSEL İSTİSMARA KALKIŞTIĞI GENÇ KIZI SESLER GELİNCE BIRAKMIŞ
BOĞAZINI SIKIP, CİNSEL İSTİSMARA KALKIŞTIĞI GENÇ KIZI SESLER GELİNCE BIRAKMIŞ
17 yaşındaki kıza tecavüze kalkışan sapık ifadesinde her şeyi itiraf etti: Sesler gelince bıraktım
17 yaşındaki kıza tecavüze kalkışan sapık ifadesinde her şeyi itiraf etti: Sesler gelince bıraktım
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Mustafa Şentop Mustafa Varank Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Derya Uluğ İrem Derici Şeyma Subaşı
Spor Balotelli Aytaç Kara Fatih Terim Metin Oktay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kocaeli'de kardeşler arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.7.2021 12:00:47. #1.15#

title