Kocaeli'de kaçak kum midyesi avcılığı yapan 4 kişiye para cezası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kocaeli'de kaçak kum midyesi avcılığı yapan 4 kişiye para cezası

Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu - Haberler | Güncel
Kocaeli'de kaçak kum midyesi avcılığı yapan 4 kişiye para cezası

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kaçak kum midyesi avcılığı yapan 4 kişiye idari para cezası uygulandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kaçak kum midyesi avcılığı yapan 4 kişiye idari para cezası uygulandı.

İzmit Körfezi Sulak Alanı'nda dalgıç kıyafeti giyen kişilerce kaçak midye avcılığı yapıldığını gören vatandaşlar, polise ihbarda bulundu.

İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerinin ikazına rağmen sudan çıkmayan S.C, E.D, Ü.D. ve B.P, Deniz Liman Şube Müdürlüğüne bağlı Sualtı Grup Amirliği Kurbağa Adam ekiplerince yakalandı.

Polis ekipleri, 4 kişiye 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince idari para cezası uyguladı.

Avcılıkta kullanılan malzemelere ise el konuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Hulusi Akar Türker Ertürk Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müjde Ar Burak Sergen Demet Akalın Demet Özdemir
Spor Mesut Özil Arda Turan Caner Erkin Ali Palabıyık Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kocaeli'de kaçak kum midyesi avcılığı yapan 4 kişiye para cezası
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.4.2021 15:51:01. #1.15#

title