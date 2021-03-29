Kaçak kazı yapan 4 şüpheli gözaltına alındı
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Kaçak kazı yapan 4 şüpheli gözaltına alındı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde define aramak için kaçak kazı yapan 4 şüpheli gözaltına alındı.

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Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde define aramak için kaçak kazı yapan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Tepeköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bulunan bir kulübede define arama amaçlı izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi.

Operasyonda, izinsiz kazı yapan 4 şüpheli gözaltına alındı. Kulübede yapılan aramada, içeride bir kuyu olduğu ve aşağı inebilmek için kuyunun üst kısmına mekanizma yapıldığı tespit edildi.

Ayrıca, altın aramak için kullanılan bir dedektör cihazına el konuldu.

Kaçak kazı yapan 4 şüpheli gözaltına alındı
Kaçak kazı yapan 4 şüpheli gözaltına alındı
Kaçak kazı yapan 4 şüpheli gözaltına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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