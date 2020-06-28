Kocaeli'de doğal gaz borusundan sızıntı sonucu çıkan yangın söndürüldü
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Kocaeli'de doğal gaz borusundan sızıntı sonucu çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde doğal gaz borusundan kaynaklanan gaz sızıntısı sonucu çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kocaeli'de doğal gaz borusundan sızıntı sonucu çıkan yangın söndürüldü
28.06.2020 22:09 | Son Güncelleme: 28.06.2020 22:18

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde doğal gaz borusundan kaynaklanan gaz sızıntısı sonucu çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Değirmendere Yalı Mahallesi Deliloğlu Caddesi'nde bir apartman dairesindeki doğal gaz borusunda henüz belirlenemeyen nedenle gaz sızıntısı meydana geldi.

Gazın alev alması üzerine bölgeye itfaiye, polis ve doğal gaz firması ekipleri sevk edildi.

Doğal gaz firması ekipleri gaz akışını keserken, küçük çaplı yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak: AA

Manşet

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