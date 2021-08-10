Kocaeli'de "Açık Su Yüzme Yarışı" yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kocaeli'de "Açık Su Yüzme Yarışı" yapıldı

Kocaeli'de 'Açık Su Yüzme Yarışı' yapıldı
Anadolu Ajansı / Murat Yıldırım - Haberler | Spor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince düzenlenen Açık Su Yüzme Yarışı gerçekleştirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince düzenlenen Açık Su Yüzme Yarışı gerçekleştirildi.

Kandıra ilçesinin mavi bayraklı plajı olan Kerpe'de yapılan yarışlara, 58 kulüpten 448 sporcu katıldı.

Yarışların startını Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın verdi.

Çeşitli yaş gruplarından yüzücüler, 1500 ve 3 bin metrelik parkurları tamamlamak için kulaç attı.

Dereceye giren sporculara madalya ve kupaları protokol üyelerince verildi.

Kocaeli'nin spor kenti olma yolunda hızla ilerlediğini belirten Büyükakın, kentin ormanlarıyla yeşil, denizleriyle mavi şehir olduğunu kaydetti.

Çevre dostu belediye olduklarını ifade eden Büyükakın, doğa sporları için en uygun kentin Kocaeli olduğunu vurguladı.

Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan da su sporları için önemli bir ilçe olduklarını kaydetti.

Yarışlara, Gençlik ve Spor İl Müdürü İbrahim Aktürk, İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar da katıldı.

Kocaeli'de 'Açık Su Yüzme Yarışı' yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yıldırım

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan İlham Aliyev Mehmet Şimşek Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Şeyma Subaşı Deniz Akkaya Burcu Biricik
Spor Burak Elmas Fatih Terim Rıza Kayaalp Burak Yılmaz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kocaeli'de "Açık Su Yüzme Yarışı" yapıldı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.8.2021 13:55:55. #1.16#

title