Koca ağaç bir anda yola devrildi
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Koca ağaç bir anda yola devrildi

09.12.2020 15:50 | Son Güncelleme: 09.12.2020 15:55
Koca ağaç bir anda yola devrildi

Bodrum'da yoğun yağışa dayanamayan ağaç, yola devrildi.

Bodrum'da yoğun yağışa dayanamayan ağaç, yola devrildi. Yolu tamamen kapatan ağaç dolayısıyla yoldan geçen araçlar geri dönmek zorunda kaldı.

Cevat Şakir Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde karabiber ağacı, bir anda kökünden çıkarak yola devrildi. Ağacın yol ortasına yıkıldığı yerde kimsenin geçmemesi olası bir facianın önüne geçti. Duydukları büyük gürültüyle dışarı çıkan esnaf, kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Ağacın yolu tamamen trafiğe kapatması sonrası caddede trafik keşmekeşi yaşandı. İhbar üzerine caddeye gelen Bodrum Belediyesi Zabıta ekipleri, yıkılan ağacın kaldırılması için çalışma başlattı.

Bölge esnaflarından Mehmet Kaya, "Biz işyerimizdeydik. Gürültüyle dışarı çıktık. Zaten bu ağaç hafif eğik duruyordu, yıkılmaz diye düşünüyorduk. Herhalde yağmurla birlikte devrildi ya da bir araç geçerken değmiş de olabilir" dedi. - MUĞLA

Koca ağaç bir anda yola devrildi
Koca ağaç bir anda yola devrildi
Koca ağaç bir anda yola devrildi
Koca ağaç bir anda yola devrildi
Koca ağaç bir anda yola devrildi
Koca ağaç bir anda yola devrildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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