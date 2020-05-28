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Koç Topluluğu staj programlarını online platforma taşıdı

Koç Holding İnsan Kaynakları, yeni dönemin dinamiklerini göz önünde bulundurarak tüm topluluk şirketleri ile yaz ve güz dönemi staj programlarını online platforma taşıdı.

Koç Topluluğu staj programlarını online platforma taşıdı
28.05.2020 11:19 | Son Güncelleme: 28.05.2020 11:19

Koç Holding İnsan Kaynakları, yeni dönemin dinamiklerini göz önünde bulundurarak tüm topluluk şirketleri ile yaz ve güz dönemi staj programlarını online platforma taşıdı.

Koç Holding açıklamasına göre, geçen yıl Forbes'in Dünyanın En İyi İşverenleri Listesi'nde 35'inci sıraya yükselen Koç Holding, 2020 yaz ve güz dönemleri için 20'den fazla Koç Topluluğu Şirketleri'nde açılacak online staj programlarına sadece Türkiye'den değil, dünyanın her yerinden başvuruları kabul edecek.

Kovid-19 salgını kapsamında alınan önlemler doğrultusunda Koç Topluluğu genelinde 200'ü aşkın stajyer, çalışmalarına online olarak devam ediyor.

Öğrencilerin sağlığını önceliği olarak konumlayan Koç Topluluğu, gençlerin ofise gelmeden de iş hayatına dahil olmalarını ve kendilerini geleceğe hazırlamalarını sağlayarak, onların geleceğe yönelik kaygılarını azaltmayı hedefliyor.

Uçtan uca tasarlanan online staj deneyimi, başvuru aşamasından, değerlendirme, oryantasyon, stajın başlaması ve sona ermesine kadar geçen tüm adımların online platform ve sistemler üzerinden yürütülmesine olanak sağlıyor.

Yöneticiler ile periyodik olarak online görüntülü görüşmeler yapabilecek stajyerler, bağlı oldukları ekiplerle online sohbetlere ve toplantılara katılabilecek, böylece kendilerini ekiplerine ve staj yaptıkları şirketlerine uzak hissetmeyecek.

Süreçte, tüm yöneticilerin online staj kapsamında verebileceği projeler netleştirilirken, fiziksel deneyimler için de alternatif çözümler üretilecek.

Haftalık deneyim anketleri ile geri bildirimleri dinleyecek olan şirketler, staj şartlarını iyileştirmek için de ilave çalışmalar yürütecek.

Tüm bu çalışmalarla birlikte, 12 binden fazla eğitim videosunu barındıran Koçlulara özel online eğitim platformu Koç Akademi tüm içerikleri ile online staj programına katılan stajyerlerin kullanımına açılacak.

Koç Topluluğu şirketlerindeki online staj ilanlarına, 15 Haziran'da bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek ve enerji, otomotiv, turizm, gıda, perakende, sağlık gibi birçok farklı sektörden şirketi online olarak öğrencilerle buluşturacak "Koç Topluluğu Dijital Kariyer Buluşmaları" etkinliğinden ulaşılabilecek.

Stajyer adayları, Dijital Kariyer Buluşmaları'na 5 Haziran'dan itibaren etkinliğe özel web sitesi üzerinden kayıt olabilecek.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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