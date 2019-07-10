KOBİ'lere 'Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası' anlatıldı

Konya Sanayi Odası (KSO), Konya Ticaret Odası (KTO) ve Halk Sigorta iş birliğiyle Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere (KOBİ) yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

KSO, KTO ve Halk Sigortası iş birliğiyle KOBİ'lere yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası'nın bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Çok sayıda iş yeri temsilcisinin katıldığı toplantının açılışında konuşan KSO Başkan Yardımcısı Mustafa Veli Tekelioğlu, devlet destekli ticari alacak sigortasının 1 Ocak 2019 tarihinde devreye giren yeni bir argüman olduğunu, bu konuda firmaları bilgilendirmek amacıyla toplantılar düzenlediklerini söyledi. Alacakların şirket bilançolarında yüzde 35'e yakın bir paya sahip olduğunu kaydeden Tekelioğlu, "Geçtiğimiz yıl ağustos ayından bu yana sanayici ve ticaret erbabı olarak zor bir dönemden geçiyoruz. Böyle dönemlerde en önemli konulardan bir tanesi satılan ürünlerin bedellerinin tahsil edilmesi, alacakların toplanması" dedi.

"Hiçbir zaman ümitsizliğe kapılmayacağız"

Devlet destekli alacak sigortasından 25 milyon lira cironun altındaki firmaların yararlanabildiğini, bu limitin üzerindeki firmaların da alacaklarını sigortalattıklarını ancak devlet desteği alamadıklarını belirten Tekelioğlu, böylelikle alacakların garanti altına alındığını vurguladı. Tekelioğlu, "Hem birer vatandaş olarak hem de işverenler olarak hiçbir zaman ümitsizliğe kapılmayacağız. Burası bizim ülkemiz, memleketimizi başkası düzlüğe çıkarmayacak. Bu bizim çalışmalarımız ile olacak" şeklinde konuştu.

"KOBİ'ler sorunlu alacakları ile uğraşmayıp, asıl işlerine yoğunlaşacaklar"

Halk Sigorta Anonim Şirketi Ticari Alacak Sigortaları Müdürlüğü Uzmanı Fehmi Gökhan Gürsoy ise, açık hesap, çek, senet ile yapılan satışların, vadeli faturalı satışların, tüzel kişiliklere yapılan satışların ticari alacak sigortası teminatı altında bulunduğunu bildirdi.

Sistemin, yıllık net satış hasılasının 25 milyon lirayı aşmayan KOBİ'lerin sadece yurt içi satışlarını kapsadığını vurgulayan Gürsoy, "KOBİ'ler açısından son derece sıkıntılı olabilecek ödenmeyen faturalara karşı, kendilerini korumalarını sağlar. Risklerini ölçme konusunda uygun bir maliyet ile profesyonel destek alırlar. KOBİ'ler yeni müşteriler bulup, güvenli bir şekilde satışlarını artırarak şirketlerini büyütürler. Şirket yönetimi alacak sorunlarını bir kenara bırakarak, asıl faaliyet alanına odaklanır. KOBİ'ler uygun maliyetlerle tahsilat hizmeti alarak, maliyetlerini azaltır. Sistem ile KOBİ'lerin hem mevcut riskleri koruma altında olacak hem de yeni satışlarda daha güvenli şekilde hareket edebilecekler" ifadelerini kullandı.

Program soru cevap bölümünün ardından sona erdi. - KONYA

Kaynak: İHA