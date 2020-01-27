Kobe Bryant kimdir? NBA eski oyuncusu Kobe Bryant nereli, neden öldü?

27.01.2020 08:57 | Son Güncelleme: 27.01.2020 09:31

NBA'in en gözde oyuncularından Kobe Bryant, Wilt Chamberlain 4 yıllık toplam sayı rekorunu henüz lise çağlarında kırmıştı. Kariyerinde 5 kez şampiyon oldu. Olimpiyatlar da şampiyonluğu elden bırakmadı. 99 yılında dansçı Vanessa Laine ile evlendi ve 4 çocukları oldu. Kobe Bryant hakkında ayrıntılı bilgi haberimizde...

KOBE BRYANT KİMDİR?

Kobe Bean Bryant, 23 Ağustos 1978 tarihinde Philadelphia, Pensilvanya'da dünyaya geldi. Black Mamba olarak bilinen ünlü basketbolcu, NBA takımlarından Los Angeles Lakers'ın formasını giydi. 1.98 boyundaki Bryant, şutör gard ve oyun kurucu pozisyonunda görev aldı. NBA tarihinin en önemli oyuncuları arasında ilk sıralarda ye alıyor.

WİLT CHARLOTTE'NİN REKORUNU KIRDI

Bryant liseden mezun olduktan sonra üniversiteye gitmedi ve direkt NBA'ye Lakers'te formaya giymeye başlamış ve sonraki tüm kariyerini de bu takımda sürdürmüştür. Lise yıllarında Wilt Chamberlain'in 4 yıllık toplam sayı rekorunu kırdı, 1996 NBA Seçmeleri'nde Charlotte Hornets tarafından 13. sıradan draft edilse de sonra Lakers'a takas edildi. 24 yaşındayken 3 NBA şampiyonluğu bulunan Kobe; Shaquille O'Neal ile kazandığı 3 şampiyonluğun ardından 2008-2009 sezonunda 4. şampiyonluğuna ulaştı ve NBA finalleri en değerli oyuncusu da seçilmiş oldu.

Kobe, 2009-10 sezonunu şampiyon olarak tamamladı ve böylece kariyerinin 5. yüzüğünü elde etti. Üst üste 2. kez finallerin en değerli oyuncusu oldu. 34 yaşında NBA tarihinde 30.000 sayı barajını aşmayı başaran en genç oyuncu oldu.

OLİMPİYATLARDA ALTIN MADALYA KAZANDI

NBA tarihinde bir maçta 100 sayı atan Wilt Chamberlain'den sonra 2005-2006 normal sezonunda Toronto Raptors'a karşı attığı 81 sayı ile bu alanda 2. sırada yerini aldı. 2007-2008 normal sezonda NBA En Değerli Oyuncu Ödülünü elde etti. Çin de düzenlenen 2008 Yaz Olimpiyatları'nda Amerika Birleşik Devletleri millî basketbol takımı ile şampiyon olarak altın madalya sahibi oldu. Ayrıca 2012 Yaz Olimpiyatları'nda da millî takımıyla altın madalya kazandı.

DÖRT KEZ EN DEĞERLİ OYUNCU SEÇİLDİ

Kobe Bryant 2002, 2007, 2009, 2011 yılları NBA All Star organizasyonunda dört defa en değerli oyuncu seçildi. Memphis Grizzlies takımına attığı 44 sayı attığı maçta Los Angeles Lakers takımının tarihinde en fazla sayı atan oyuncusu oldu. Los Angeles'ta düzenlenen 2011 NBA All-Star Maçı'nın en değerli oyuncusu seçilerek, 4 kez MVP olan Bob Pettit ile bunu başaran tek oyuncu olmuştur.

NBA YILIN EN İYİ 5'İ OLDU

NBA All Star organizasyonunda 1998-2013 yılları arasında 15 kez seçilerek bu alanda rekor kırdı. Ayrıca 15 kez 11'i ilk takım olmak üzere NBA Yılın En İyi Beşi, 15 kez All-Star, 11 kez de NBA En İyi Savunma Takımı'na seçildi. 2007-08 sezonunda kariyerinin tek normal sezonun MVP ödülünü kazandı. 12 Nisan 2013 tarihinde Golden State Warriors'la oynanan playoff maçında aşil tendonunun yırtılması sonucu uzun bir sakatlık süreci geçirdi ve 8 Aralık 2013'te sakatlığı sonrası ilk NBA maçına çıktı. 13 Nisan 2016'da son maçını da oynadıktan sonra emekliye ayrıldı.

DANSÇI VANESSA LAİNE İLE EVLENDİ

Bryant, Kasım 1999'da albüm çalışmaları için gittiği yerde 17 yaşındaki dansçı Vanessa Laine ile tanıştı ve Huntington Beach, Kaliforniya'daki Marina Lisesi'nde okuyan Laine ile 6 ay sonra Mayıs 2000'de nişanlandı. Sonrasında 18 Nisan 2001'de Dana Point, Kaliforniya'da evlendi. Ailesi ve arkadaşlarının karşı koyuşları, çiftin 19 Ocak 2003'te Natalia Diamonte adını verdikleri bir kız çocuğu sahibi olmasıyla azaldı. Laine'in 2005 ilkbaharında bir çocuk düşürdü, ardından çiftin, 1 Mayıs 2006'da ikinci kız çocukları Gianna Maria-Onore dünyaya geldi.

Vanessa Laine, Kobe Bryant ve kızları

Dünyaca ünlü basketbolcu, 26 Ocak 2020 tarihinde Kaliforniya'da bindiği helikopterin Calabasas yakınlarında düşmesi sonucu, 13 yaşındaki kızı Gianna Maria Onore ve üç kişiyle birlikte hayatını kaybetti.