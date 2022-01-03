KMÜ erkek basketbol takımı şampiyon oldu

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) öğrencileri başarı hikayelerine bir yenisini daha ekledi.

20-24 Aralık 2021 tarihleri arasında Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde düzenlenen Türkiye Üniversite Sporları Basketbol 2. Lig müsabakalarına katılan KMÜ Erkek Basketbol Takımı, namağlup şampiyon olarak 1. Lige yükseldi. 7 takımın katılımıyla gerçekleştirilen turnuvadan birincilikle dönen KMÜ Erkek Basketbol Takımı, elde ettikleri başarının ardından KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak'ı makamında ziyaret etti.

Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Fevzi Kılıçel, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Sefa Şahan Birol ve Dr. Öğretim Üyesi Ömer Pamuk eşliğinde Rektör Namık Ak'ı ziyaret eden takım oyuncuları mutluluklarını Rektör Namık Ak ile paylaştı.

Başarılarından dolayı Erkek Basketbol Takımını tebrik eden Rektör Namık Ak, "Başta turnuvada ter döken sporcularımız Ahmet Can Özünal, Ahmet Utku Çelik, Ahmet Kocaoğlu, Ali Yavuz, Ali Eren Huyar, Kadir Gürsoy, Mustafa Asım Demir, Osman Can Zorlu, Ramazan Yücel, Selman Faruk Çetin, Vahdet Beykont'u, takım antrenörlerimiz Doç. Dr. Recep Soslu ile Dr. Öğretim Üyesi Ömer Pamuk'u ve yöneticilerimizi kutluyor, KMÜ ailesi adına başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Ziyaret, kupanın Rektör Namık Ak'a takdim edilmesinin ardından sona erdi. - KARAMAN

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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