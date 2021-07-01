Klépierre Türkiye'ye Yeni CEO
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Klépierre Türkiye'ye Yeni CEO

Klépierre Türkiye'ye Yeni CEO
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Avrupa'nın önemli halka açık Alışveriş Merkezleri Yatırım ve Yönetim şirketi Klépierre S.A., Türkiye operasyonunun başına CEO olarak Johan Caspar Bergenthal'i atadı.

Avrupa'nın önemli halka açık Alışveriş Merkezleri Yatırım ve Yönetim şirketi Klépierre S.A., Türkiye operasyonunun başına CEO olarak Johan Caspar Bergenthal'i atadı. Klépierre Türkiye CEO'su Mehmet Kozlu ise şirketin Paris'teki genel merkezinde Grup Kiralama Başkanı görevine terfi etti.

Klépierre S.A., Türkiye üst yönetiminde değişikliğe giderek 1 Temmuz itibariyle Johan Caspar Bergenthal'in (45) Almanya'daki CEO görevini genişleterek Utrecht'teki Hoog Catharijne ve Dresden'deki Centrum Galerie gibi ikonik merkezlerin de içerisinde yer aldığı Hollanda ve Türkiye'deki operasyonlarını da emanet etti. Grupta 10 yıldır çeşitli görevlerde bulunan Bergenthal, son olarak 2018 yılında Almanya CEO'su olarak atanmıştı. Bergenthal, bu görevine ek olarak Hollanda ve Türkiye operasyonlarının da sorumluluğunu yürütecek. Şirketin Türkiye CEO'su Mehmet Kozlu, görevlerini devrettikten sonra Paris'teki genel merkezde 10'dan fazla ülkeden sorumlu olarak Grup Kiralama Başkanı olarak görev yapmaya başlayacak. Hollanda operasyonunun başındaki Javier Cuellar Sanchez ise Klépierre S.A'in İber Yarımadası'ndan sorumlu olacak.

Johan Caspar Bergenthal, yeni görevinde bölgesel portföyü şirketin global stratejilerine uygun şekilde düzenlemek ve oluşturulan yeni platformu gelecek için konumlandırmaktan sorumlu olacak. Ayrıca, üçüncü partilerle olan işbirliğini geliştirerek şirketin Avrupa genelindeki varlık ve merkezi yönetim uzmanlığını bu pazarlardaki diğer yatırımcılarla paylaşacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bakan Dönmez: '(YEKA GES-3) Santrallerin kurulumuyla birlikte yaklaşık 6 milyar liralık bir yatırım hayata geçirilecek'
Bakan Dönmez: "(YEKA GES-3) Santrallerin kurulumuyla birlikte yaklaşık 6 milyar liralık bir yatırım hayata geçirilecek"
Güne düşüşle başlayan dolar, 8,70'ten işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan dolar, 8,70'ten işlem görüyor
Varlık Barışı uygulamasından yararlanma süresi 6 ay uzatıldı
Varlık Barışı uygulamasından yararlanma süresi 6 ay uzatıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfü Türkkan Meral Akşener Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Şener Şen Şevval Şahin Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Arda Turan Mesut Özil Burak Elmas Fatih Terim
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Klépierre Türkiye'ye Yeni CEO - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.7.2021 16:03:18. #1.14#

title