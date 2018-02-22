Kktc: Rum Kesimi Akdeniz'de Tek Taraflı Adımlar Atıyor
AFRİN HAREKATI'NDA 34. GÜN! OPERASYONDAN DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER

Kktc: Rum Kesimi Akdeniz'de Tek Taraflı Adımlar Atıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Güney Kıbrıs Rum kesiminin, Doğu Akdeniz'de Kıbrıs'a ait olan doğal gaz yataklarını sadece kendilerine aitmiş gibi algılayıp o yönde tek taraflı adımlar attığını söyledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Güney Kıbrıs Rum kesiminin, Doğu Akdeniz'de Kıbrıs'a ait olan doğal gaz yataklarını sadece kendilerine aitmiş gibi algılayıp o yönde tek taraflı adımlar attığını söyledi

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et