Kktc: Rum Kesimi Akdeniz'de Tek Taraflı Adımlar Atıyor
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Güney Kıbrıs Rum kesiminin, Doğu Akdeniz'de Kıbrıs'a ait olan doğal gaz yataklarını sadece kendilerine aitmiş gibi algılayıp o yönde tek taraflı adımlar attığını söyledi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Güney Kıbrıs Rum kesiminin, Doğu Akdeniz'de Kıbrıs'a ait olan doğal gaz yataklarını sadece kendilerine aitmiş gibi algılayıp o yönde tek taraflı adımlar attığını söyledi
Kaynak: Euronews.com