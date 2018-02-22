Kktc: Rum Kesimi Akdeniz'de Tek Taraflı Adımlar Atıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Güney Kıbrıs Rum kesiminin, Doğu Akdeniz'de Kıbrıs'a ait olan doğal gaz yataklarını sadece kendilerine aitmiş gibi algılayıp o yönde tek taraflı adımlar attığını söyledi