KKTC'nin ilk yerli otomobili Günsel'in özellikleri nelerdir?

21.02.2020 14:29 | Son Güncelleme: 21.02.2020 14:39

Tamamen elektrikli tasarıma sahip olan KKTC'nin ilk yeri otomobili Günsel, 8 saniyede 0'dan 100 km hıza ulaşabiliyor. Peki Günsel'in diğer teknik özellikleri nelerdir. İşte KKTC'nin ilk yerli otomobili Günsel'in özellikleri ve tasarım detayları…

KKTC'NİN İLK YERLİ OTOMOBİLİ GÜNSEL B9'UN ÖZELLİKLERİ

Tamamen elektrikli bir modeldir.

Günsel B9'un 2. seviye otonom özelliklere sahip olacak.

Elektrikli motoru ile 187 bg güç üreten Günsel B9'un motorunun ağırlığı ise 74 kilogram kg.

20 dakikada şarj olabilen Günsel, 52.5 kwh'lik bataryası ile 350 kilometre menzil vadediyor.

8 saniyede 100 km/s hıza çıkabiliyor.

Maksimum hız: 170 km/s

Günsel B9 tıpkı Tesla markalı otomobillerde gördüğümüz gibi OTA üzerinden güncellemeler alabilecek. Rejeneratif Fren Sistemi sayesinde ise 300.000 kilometreyi devirdikten sonra bile pil kapasitesinin yüzde 90'ını koruyabilecek.

Alüminyum şasi üzerine inşa edilen Günsel B9'un gövdesi, çelikten 5 kat daha sağlam olduğu bilinen karbon kompozit malzemelerden üretildi.

KKTC'nin yerli otomobil markası Günsel, ikinci modeli J9 ile dünya genelinde popüler olan orta boyutlu SUV sınıfına giriş yapacak.

Dört kapılı, geniş hacimli bir aile aracı olarak öne çıkacak olan J9 modeli, yüksek verimlilik seviyesine sahip en güncel elektronik sürüş sistemleri ile donatılacak. J'un tanıtımı 2022 yılında yapılacak. 2023 yılında ise Günsel'in üçüncü modeli tanıtılacak.

Prof. Dr. İRFAN S. GÜNSEL'DEN AÇIKLAMA

Prof. Dr. İrfan S. Günsel yaptığı açıklamada "Kıbrıs'ın simgesi Muflon'dan esinlenilen Günsel B9, Muflon gibi zarif ve güçlü hatlara sahip, modern ve özgür bir şekilde tasarlandı" ifadelerini kullandı.

KKTC'NİN İLK YERLİ OTOMOBİLİ GÜNSEL'İN FİYATI NE KADAR?

Otomobilin fiyatı hakkında ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

GÜNSEL'İN PİYASA HEDEFİ

Yakın Doğu Üniversitesi içerisinde kurulan fabrikada 10 bin parçanın bir araya getirilmesiyle oluşturulan Günsel B9'un üretiminin 2021 yılında başlaması ve 2021 yılı içinde 2 bin adet üretilmesi hedefleniyor. 2025'te ise Günsel B9'tan 20 bin adet üretilmesi amaçlanıyor. Fakat üretim kapasitesi arttırılabilir. Günsel B9'un geliştirilmesinde büyük rol oynayan Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Günsel B9 için 28 ülkeden 800 firma ile iş birliği anlaşması imzaladıklarını açıklamıştı.