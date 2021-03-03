Kızını rehin aldığı iddia edilen damadını yaralayan kayınpeder hakkında müebbet hapis istemi

Antalya'da, rehin aldığı kızına şiddet uyguladığını iddia ettiği damadını bıçakla ağır yaralayan kayınpeder hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kepez ilçesinde damadı Erdem Ç'yi 14 Ocak'ta bıçakla yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan Mesut K. hakkında hazırlanan iddianame, Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, 6 yıllık evli olan ve 2 çocukları bulunan Erdem Ç. ile eşinin zaman zaman tartıştıkları belirtildi.

Olay günü yine çiftin evlerinde tartıştığı aktarılan iddianamede, Erdem Ç'nin eşini darbettiği, bıçakla tehdit ederek evden çıkmasına izin vermediği kaydedildi.

Bunun üzerine kadının, annesine mesaj atarak yardım istediği, annenin durumu eşi Mesut K'ye ilettiği aktarılan iddianamede, kızına ulaşamayan sanığın "sallama" diye tabir edilen bıçakla eve gittiği aktarıldı.

İddianamede sanığın, dışarıya çıkan damadına "Sen kimsin benim kızımı rehin alıyorsun." diyerek bıçakla saldırdığı ve defalarca bıçakladığı bildirildi.

"Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan müebbet hapis cezası istenen sanık Mesut K, iddianamede yer alan ifadesinde, annesine kızının gönderdiği, "Polisi arayın, beni öldürecek" mesajı üzerine olayın yaşandığı eve gittiğini ve polisi aradığını ileri sürdü.

Damadının kendisine, eşine ve kızına küfretmesi üzerine aralarında arbede yaşandığını iddia eden Mesut K, "Kendimi korumak için bıçağı aldım, arbede sırasında bıçak damadımın yüzüne değdi. Yüzünden kan gelmesi üzerine montu ile damadın yüzüne tampon yaptım." şeklinde ifade verdi.

Mesut K'nin damadını bilerek yaralamadığını, olaydan dolayı pişmanlık duyduğunu dile getirdiği de ifadelerde yer aldı.

"Kayınpederim duygusal davrandığı için bana saldırdı"

Erdem Ç. de iddianamede yer alan ifadesinde eşine gördüğü rüyayı anlatması üzerine aralarında tartışma çıktığını belirtti. Eşinin rüyaya abartılı tepki vermesi nedeniyle eliyle boynundan hafif şekilde tuttuğunu öne süren Erdem Ç, şu ifadeleri kullandı:

"İddia edildiği gibi eşimi rehin alma olayı olmadı. Eşinin yönlendirmesiyle kayınpederim duygusal davrandığı için bana saldırdı. Gazete kağıdına sarılı döner bıçağını çıkartarak küfretti. Bıçakla defalarda sol diz altıma vurdu. Tehdit ve hakaret ederek bıçakla yüzüme sert şekilde vurdu. Eliyle bıçağı havaya kaldırarak, 'Ben yaptım, ben kestim. Kızımı rehin almıştı. Yurttan aldım, borçlarını ödedim. Çocuklarınıza sahip çıkın.' diyerek bağırmaya devam etti."

Duygu Ç. de iddianamede yer alan ifadesinde, eşinin kendisini darbettiğini ve bıçakla tehdit ederek dışarıya çıkmasına izin vermediğini belirtti.

Kavgadan sonra babasıyla yaralanan eşinin başına tampon yaptığını kaydeden Duygu Ç, eşinin kendisini tehdit etmek için kullandığı bıçağı da polise verdiğini anlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam