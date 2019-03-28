Kızılcahamam Çam Sabunuyla Taçlanacak

Kızılcahamam Çam Kolonyası üreticisi Ünlü Famous firması tarafından yeni bir ürün daha çıkartıldı.

Kızılcahamam'ın ismini dünyaya duyuran Kızılcahamam Ünlü Famous'in işletmecisi Salih Ünlü, Kızılcahamam'da üretimine 2004 yılında başladıkları kolonya sektöründe gerek yurt içi, gerekse yurt dışında özverili çalışmalarının sonucunu aldıklarını belirterek, "Kızılcahamam'ın tanıtımı noktasında kolonyamızı piyasanın en ünlü kolonyası haline getirdik. Biz işletmemizi tek bir ürünle sınırlandırmadık, bunu üretken hale getirdik, Kızılcahamam'da üretilen ve illerimizin ve ilçelerimizin ismiyle yurt genelinde kolonyamızı bir değer haline getirdik. Bu değerimizi bir başka ürünle taçlandırmak istedik ve üzerinde 3 yıla aşkın bir çalışma ile emeğimizin karşılığını alabilmek için çalıştığımız sabun imalatımızda sona gelerek TSE'li birinci sınıf banyo sabunları olan ürünlerimizi ürettik ve bir markayı, Kızılcahamam Çam Sabunu'nu ve Kızılcahamam Ünlü sabunlarını üretmenin mutluluğunu yaşadık" diye konuştu.

Ünlü, "Memleketimiz Kızılcahamam'ı çok seviyor, üreten bir ilçe haline gelebilmesi için Ünlü Famous ailesi olarak çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Bu yolda bizlere destek veren ve Kızılcahamam'ın bir adım ileriye taşınmasında, tanıtımında öncülük eden herkese teşekkür ediyorum. Ürünlerimizi Kızılcahamam'ın tanıtımında malzeme olarak kullanacağız ve Kızılcahamam'ı sabunumuzla taçlandıracağız" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA