Kızılcabölükspor uyum sürecini atlatacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kızılcabölükspor uyum sürecini atlatacak

Kızılcabölükspor uyum sürecini atlatacak
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezon öncesi kadrosunu yenileyen Kızılcabölükspor'da teknik direktör Hasan Şermet, uyum sürecini kısa zamanda atlatacaklarını söyledi.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezon öncesi kadrosunu yenileyen Kızılcabölükspor'da teknik direktör Hasan Şermet, uyum sürecini kısa zamanda atlatacaklarını söyledi. Sarı-kırmızılı kulübe 3 yıl aradan sonra dönen Şermet, "Takım olarak yaklaşık 3 haftadır hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Günde çift idman programı ile yoğun bir hazırlık sürecinden geçiyoruz. Çalışmalarımız yüksek seviyede devam ediyor. Neredeyse tamamen yenilenmiş bir takımımız var. Uyum sürecini en kısa sürede atlatmak istiyoruz. Yetenekli ve kaliteli oyuncuları takımımıza kazandırdık. Eksik bölgelerimizi bu süreçte yakından görerek bu doğrultuda transferlerimiz devam edecek. Lige kadar hazır hale geleceğiz. Keyif veren bir futbol izlettirmek istiyoruz" diye konuştu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Yine yayıncı kuruluşun dediği oldu! 350 milyon TL zam bekleyen kulüpler, 25 milyon TL'lik farka 'evet' dedi
Yine yayıncı kuruluşun dediği oldu! 350 milyon TL zam bekleyen kulüpler, 25 milyon TL'lik farka 'evet' dedi
Ziraat Türkiye Kupası'nda tarihi değişiklik! Deplasman golü kuralı kalktı
Ziraat Türkiye Kupası'nda tarihi değişiklik! Deplasman golü kuralı kalktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer Ziya Selçuk Tanju Özcan Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Ece Üner Seren Serengil Şahan Gökbakar
Spor Caner Erkin Fatih Terim Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kızılcabölükspor uyum sürecini atlatacak - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.8.2021 13:53:49. #1.16#

title