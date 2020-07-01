Kızılay vekaleten kurban kesim bedeli ne kadar? Kızılay 2020 yılı için vekaleten kurban kesim bedellerini belirledi mi? Kurban Bayramı yaklaşırken Kızılay vekaleten kurban kesim bedeli miktarı merak edildi. Peki, Kızılay 2020 yılı için vekaleten kurban kesim bedellerini belirledi mi? Kızılay vekaleten kurban kesim bedeli ne kadar?

Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık 'Kurban Kampanyası Basın Lansmanı'nda, 2020 yılı vekaleten kurban kesim bedellerini açıklandı. Kızılay vekaleten kurban kesim bedeli ne kadar? Kızılay 2020 yılı için vekaleten kurban kesim bedeli kaç lira?

KIZILAY VEKALETEN KURBAN KESİM BEDELİ NE KADAR?

Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık 'Kurban Kampanyası Basın Lansmanı'nda, 2020 yılı vekaleten kurban kesim bedellerini açıklandı. Kınık, vekaleten kurban kesim bedelinin yurt içinde 1.050 TL, yurt dışında ise 850 TL olarak belirlendiğini söyledi.

Başlatılan kampanya ile vekaleti alınacak kurban hisseleriyle yurt içi ve yurt dışında 4 milyonu aşkın ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedeflediklerini söyleyen Kınık, "Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye" sloganıyla kampanyayı duyurdu. Kampanya kapsamında Türkiye dahil 16 ülkede toplam 149 bin hisse kurban kesimi hedefleniyor.

YURT İÇİ VE YURT DIŞI FİYATI NEDEN FARKLI?

Kurban paylarının maliyetlerini açıklayan Kınık, "Yurt içi için 1.050 TL, Yurt dışı için 850 TL olarak belirledik. Yurt içi ve Yurt dışı kurban bedellerinin farklı olması, yurt dışındaki tedariklerle ilgili fiyatların, dünyanın farklı yerlerinde farklılık arz etmesi ve toplam havuzun ortalamasının 850 TL olması. Yurt içindeki 1.050 lira ise, Türkiye içinde kurbanlık olarak keseceğimiz hayvanlarımızın et ağırlığının diğer hayvanlardan çok daha yüksek olmasından kaynaklanıyor " dedi.

150 BİN HİSSE HEDEFLENİYOR

Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık "2020 yılı talihsiz bir yıl oldu. Gecen sene 50'ye yakın ülkede gerçekleştirdiğimiz kurban organizasyonumuzu bu sene sadece açlığın kıtlığın ve savaşın vurmuş olduğu 16 ülkede gerçekleştireceğiz. Bu sene yurt içerisinde 50 bin civarında hisse yurt dışında da 100 bin hisse ile toplamda 150 bin hisse ile bir organizasyon hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.