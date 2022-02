Kızakta hedef tüm Türkiye'ye yayılmak

ERZURUM (AA) - Türkiye Kızak Federasyonu Başkanı Ahmet Recep Tekcan, "Amacımız, karın ve kayağın olduğu her yerde kulüp kurmak ve her tarafta şampiyonalar yapmak." dedi.

Ahmet Recep Tekcan, AA muhabirine, Erzurum'un kızak sporunda çok sayıda sporcu yetiştirdiğini söyledi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in desteğiyle Konaklı Kayak Merkezi'ne kızak pisti yapıldığını ifade eden Tekcan, şöyle konuştu:

"Konaklı'da çok güzel bir pist yapıldı. Mehmet Sekmen Bey'e ricamız oldu çünkü 5 milyon lira gibi çok büyük bir maliyet gerekiyordu. Kendisi de bunu yapacağını söyledi. Bu, Erzurum'u kış sporlarının merkezi yapma konusunda çok güzel bir girişim oldu. Önümüzdeki hafta Üniversite Sporları Federasyonunun bir şampiyonası var. İlk olarak o şampiyona ile başlıyoruz. Biz dünya klasmanında 5'inciliği görmüş bir ülkeyiz ama Türkiye'deki en büyük sıkıntımız pistti. Onu da Erzurum'u katarak bu şekilde çözmüş olduk. Yerel yönetimlerle, Kastamonu, Bursa, Kayseri ve Isparta gibi yerlerle görüşmelerimiz var. "

Erzurum, kızakta da uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapacak

Tekcan, Erzurum'da yapılan kızak pistinin bazı eksikleri nedeniyle seneye kullanılacağını belirterek, mart başında bölgede Türkiye şampiyonası planladıklarını ve daha sonra uluslararası organizasyonları Erzurum'a almaya çalışacaklarını dile getirdi.

Önceki yıllarda kızak ve malzemelerini yurt dışından temin ettiklerine işaret eden Tekcan, "Yurt dışından aldığımız kızaklar 1500-2000 avroya mal oluyordu. Bu da 30 bin lira gibi rakam yapıyordu ama şimdi Türkiye'de kızağı 1300 liraya mal ettik. Onay alarak 3'üncü denememizde kızağımızı yaptık. Şu anda bunları kulüplerimize dağıtıyoruz ve güzel bir yolda ilerliyoruz. Şu anda kızağımızı biz üretiyoruz. Hem yurt dışına döviz gitmiyor hem de neredeyse 25'te bir fiyata biz bunu Türkiye'de hallettik." ifadelerini kullandı.

"Tekerlekli kızağı da yazın turizm bölgelerinde yapacağız"

Kızağı tüm Türkiye'ye yaymaya çalıştıklarından bahseden Tekcan, şöyle devam etti:

"Şu an faal olarak 400'e yakın sporcumuz ve 150'ye yakın da kulübümüz var, biz bunu yeterli görmüyoruz. Amacımız, karın ve kayağın olduğu her yerde kulüp kurmak, her tarafta şampiyonalar yapmak. Bunun bir de tekerlekli kızak versiyonu var, onu da yazın Türkiye'nin tanıtımı açısından turizm bölgelerinde yapmaya çalışıyoruz. Urfa Göbeklitepe, Konya Sille ve Malatya'daki Aslantepe gibi turistik yerlerde yaparak bölgelerin turizmi açısından katkı sağlamayı planlıyoruz."

Tekcan, 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'na çeşitli nedenlerden katılamadıklarını anlatarak, "Biz pandemi ve mali sebeplerden bu sene olimpiyatlara kota alamadık. Katılsaydık iki tane garanti kota alacaktık. Pandemiden dolayı sporcularımızı riske atmak istemedik. İnşallah sonraki olimpiyatlara bolca kota alacağız çünkü bizim sporcularımızın altındaki birçok sporcu olimpiyatlara katılıyor. Sporcularımız, dünyada aldığı derecelerle onlardan daha ileride. İnşallah sonraki yarışlara katılıp kota alırız." ifadelerini kullandı.