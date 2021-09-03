Kıvanç Lojistik yeni merkezinde
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Kıvanç Lojistik yeni merkezinde

Kıvanç Lojistik yeni merkezinde
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Lojistik sektöründeki hızlı büyümesini sürdüren Kıvanç Lojistik, müşterilerine daha iyi hizmet sunabilmek için yeni lojistik merkezine taşındı.

Lojistik sektöründeki hızlı büyümesini sürdüren Kıvanç Lojistik, müşterilerine daha iyi hizmet sunabilmek için yeni lojistik merkezine taşındı.

Bursa - İzmir Yolu üzerinde, Yaylacık mevkisindeki 8200 metre karelik yeni lojistik merkezi, modern ofisleriyle dikkat çekerken, yekpare yapısı, 4 ayrı kapısı ve yükleme rampasıyla çok daha hızlı sevkiyatlara imkan tanıyor.

"Gelişmeye devam ediyoruz"

Lojistik operasyonlarını yeni merkezden çok daha hızlı yöneteceklerini belirten Kıvanç Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Yüksel, "Yeni lojistik merkezimizin konumu ve fiziki yapısı sayesinde Bursa'nın farklı noktalarındaki mevcut depolarımızı ve süregelen sevkiyatlarımızı çok daha optimum yönetme imkanına kavuştuk. Her zaman ülke standartlarını aşarak, kendimize uluslararası standartları hedefleyip gelişiyor ve gelişmeye devam ediyoruz" dedi. - BURSA

Kıvanç Lojistik yeni merkezinde
Kıvanç Lojistik yeni merkezinde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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