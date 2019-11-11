KİTVAK Koşusu'nu Secret Lover kazandı

11.11.2019 12:36 | Son Güncelleme: 11.11.2019 12:37

KEMİK İliği Transplantasyon ve Onkoloji Merkezi Kurma ve Geliştirme Vakfı (KİTVAK) adına Türkiye Jokey Kulübü tarafından, İzmir Şirinyer Hipodromu'nda bu yıl üçüncüsü düzenlenen koşuyu Secret Lover adlı at kazandı.

Kaynak: DHA