Kit Komisyonu Toplantısı

Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, tarımın gelişmesi, daha endüstriyel ve katma değeri yüksek bir yapıya kavuşması için çalıştıklarını belirterek, "Ülke bilançosunu önde tutarak ülkemizin moral bankası olma çabamızı sürdürüyoruz." dedi.

Ziraat Bankasının 2015 ve 2016 yıllarına ilişkin hesapları TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşüldü.

Bankanın Genel Müdürü Hüseyin Aydın, komisyondaki sunumunda bilançolarının yüzde 70'nin kredilerden oluştuğunu, bu kredilerin yaklaşık yüzde 75'inin üretime ve istihdama yönelik olan kurumsal kredileri kapsadığını kaydetti.

Nakdi ve gayrinakdi kredilerin toplamının 500 milyar lirayı aştığını bildiren Aydın, "Yani ülke ekonomisine katkımız yarım trilyon lirayı geçmiştir." diye konuştu.

Kurumsal krediler içinde tarım kredilerinin her zaman önemli bir ağırlığa sahip olduğunu anlatan Aydın, Bankanın, diğer sektörlerin finansman ihtiyacını da uygun şekilde karşılamaya devam ettiğini belirtti.

Tarımın gelişmesi, daha endüstriyel ve katma değeri yüksek bir yapıya kavuşması için çalıştıklarını dile getiren Aydın, küçük işletmelerin ve çiftçilerin yanı sıra altyapı ve enerji projelerinin finansmanına da destek sağladıklarının altını çizdi. Aydın, otoyollar, köprüler ve havaalanı gibi büyük ve ülkenin kalkınmasına yardımcı olacak projelerin finansmanında da önemli rol aldıklarını söyledi.

"Ülke bilançosunu önde tutarak ülkemizin moral bankası olma çabamızı sürdürüyoruz" diyen Aydın, bu amaçla son dönemde emeklilere maaş promosyonu verilmesi, Bağ-Kur prim borcu, imar barışı, KOBİ destek kredileriyle finansmana erişim faaliyetlerine devam ettiklerini kaydetti.

Aydın, mevduat dışı kaynakları yüksek oranda artırdıklarının altını çizerek, verimliliğin yükseltilmesine yönelik konulara da odaklandıklarını ifade etti.

Sunumunun ardından milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtlayan Aydın, Ziraat Bankasının zaman içinde kredi veren bir bankaya dönüştürüldüğünü söyledi.

Tarımsal kredilerde takibe düşme oranının yüzde 1,3 olduğunu kaydeden Aydın, borç ertelemelerini faiz uygulamadan yapmalarının mümkün olmadığını söyledi.

Aydın, Ziraat Bankasının bazı şubelerinin Çiftçi Kayıt Sistemi sorgulaması için ücret aldığı yönündeki değerlendirmeler üzerine, "Sisteme otomatik olarak verileri girdiğiniz zaman bu bilgiler zaten geliyor. Sorgulama ücreti alınması doğru bir şey değil. Bir yanlışlık var ise bakacağız." dedi.

Son dönemde ekonomide yaşanan dalgalanmanın bankacılık krizi olmadığı yönündeki değerlendirmeler üzerine Aydın, "2001 krizi Türkiye'nin kendi kriziydi. Bugün, dünyanın yaşadığı genel ekonomik bir daralma var. Sektör, 2001'den aldığı derslerde sağlıklı ve güçlüdür." ifadelerini kullandı.

"Faizlerimiz makul seviyelere doğru yol almaktadır"

Bir soru üzerine Aydın, Ziraat Bankasının Türkiye'nin öz kaynak karlılığı en yüksek bankası olduğunu, sermaye yeterlilik rasyosunun da küresel oranlarla karşılaştırıldığında iyi durumda bulunduğunu ifade etti.

Aydın, faizlere ilişkin bir soruya da "Hem Türk lirası hem yabancı para cinsinden faizlerimiz makul seviyelere doğru yol almaktadır." yanıtını verdi.

Toplantının sonunda, Ziraat Bankası ve bağlı iştiraklerinin 2015 ve 2016 yıllarına ilişkin hesapları komisyonca genel görüşe sunuldu.