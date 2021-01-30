Kişiye özel yaptığı bıçakları, yurt dışına da satıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kişiye özel yaptığı bıçakları, yurt dışına da satıyor

30.01.2021 10:14 | Son Güncelleme: 30.01.2021 10:17
Kişiye özel yaptığı bıçakları, yurt dışına da satıyor

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde yaşayan Can Özgür, bıçak yapımını sanata dönüştürüp, kişiye özel tasarladığı bıçakların yurt dışında büyük ilgi gördüğünü belirterek, "İnsanlar, pandemi nedeniyle kamplara ilgi gösterdiğinden hem ülkemizde hem de yurt dışından oldukça ilgi var.

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde yaşayan Can Özgür, bıçak yapımını sanata dönüştürüp, kişiye özel tasarladığı bıçakların yurt dışında büyük ilgi gördüğünü belirterek, "İnsanlar, pandemi nedeniyle kamplara ilgi gösterdiğinden hem ülkemizde hem de yurt dışından oldukça ilgi var. Bıçak dediğimizde akla şiddet geliyor. Bıçağın maalesef şiddetle bağdaştırılması kötü bir şey. Günümüzde şiddetle değil de sanatla buluşması için elimden geleni yapıyorum" dedi. 

Ergene'de yaşayan Can Özgür, çocukluğundan bu yana ilgi duyduğu bıçak üretimini meslek haline getirdi. İnternetten satışa koyduğu el yapımı, kişiye özel bıçakların hem yurt içinde hem de yurt dışında ilgi gördüğünü ifade eden Özgür, "Bıçağa çocukluğumdan beri ilgim vardı. Hobi olarak başladı, gelişti, daha sonra da mesleğim oldu. Seri üretimde sanatsal boyutu bitiyor. İnsanlar pandemi nedeniyle kamplara ilgi gösterdiğinden hem ülkemizde hem de yurt dışından oldukça ilgi var. Yani aslında ben de farkında olmadan bu duruma geldim. İlk olarak bir bıçakla başladım. Yaklaşık 3- 4 yıl önceydi. Şu an yoğun bir siparişim var" dedi.

'YURT DIŞINDAN DA TALEP OLUYOR'

Pandemi nedeniyle kamp yapanların sayısının artığını ve buna bağlı olarak kişiye özel bıçakların da büyük ilgi gördüğünü ifade eden Özgür, "Ülkemizde ilgi oldukça güzel. İnsanlar şu an kampa yöneldiği için çok talep oluyor. Genel olarak mutfak ve kamp ağırlıklı çalışıyorum. Koleksiyoncuların da ilgisi var. Kişiye özgü tasarımlarım da var. Yurt dışından da talep oluyor. Kabza materyallerini de kendim tedarik edip, elimle işliyorum. Kaliteli malzeme kullanarak, kaliteli bir işçilik yapıyorum" diye konuştu. 

'BIÇAĞI ŞİDDETLE DEĞİL, SANATLA BULUŞTURMAYA ÇALIŞIYORUM'

Bıçağın, şiddetle bağdaştırılmasının yanlış olduğunu kaydeden Özgür, "Bıçak dediğimizde akla şiddet geliyor. Bıçağın ülkemizde maalesef şiddetle bağdaştırılması kötü bir şey. Aslında bıçak, binlerce yıldır insanoğlunu olumlu etkileyen bir alet. Yani insanlığın gelişiminde önemli rol oynayan bir alet. Günümüzde şiddetle değil de sanatla buluşması adına elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Bu işi yapmaktan zevk alıyorum. Bir insanın sevdiği işi yapması gibisi yok. Bıçağın yapımı özelliklerine göre 3 ila 12 gün arasında değişiyor. Ortaya çıkan sonuç ve ilgi de beni mutlu ediyor" dedi. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özgür Özel Mustafa Şentop Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Özcan Deniz Cemal Hünal Guy Ritchie Feyza Aktan
Spor Erol Bulut Fatih Terim Ünal Karaman Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler İstifa Beşiktaş Otomobil Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kişiye özel yaptığı bıçakları, yurt dışına da satıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.1.2021 10:18:12. #1.16#
title