Kısıtlamayı ihlal eden grup, polise 'gel gel' diye bağırarak ara sokaklara kaçtı

BURSA'da, kısıtlamayı ihlal eden yaklaşık 10 kişilik grup, polis ekiplerini görünce sokak aralarına kaçtı. O anlar çevredeki vatandaşlarca cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, polisten kaçan bir kişinin ise ekiplere 'gel gel' diye bağırması dikkat çekti.

Olay, akşam saatlerinde merkez Yıldırım ilçesi Ulus Mahallesi'nde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden yaklaşık 10 kişilik grup, iddiaya göre mahallede taşkınlık çıkardı. Durumdan şikayetçi olan mahalleli, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Polis aracını fark eden kalabalık grup, ara sokaklara kaçtı. Kısıtlamayı ihlal eden gruptaki gençlerden birinin olay yerine gelen polislere 'gel gel' diye bağırması dikkat çekti. Kalabalık grubun sokak aralarına kaçma anları ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih ŞAHİN