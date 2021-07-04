Kısıtlamasız pazar gününde vatandaşlar Beşiktaş'a akın etti
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Kısıtlamasız pazar gününde vatandaşlar Beşiktaş'a akın etti

İhlas Haber Ajansı / İrem Demir - Haberler | Yaşam

- Kısıtlamasız pazar gününde vatandaşlar Beşiktaş'a akın etti Korona virüs ile mücadele kapsamında pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasını fırsat bilen vatandaşlar, Beşiktaş'a akın etti.

- Kısıtlamasız pazar gününde vatandaşlar Beşiktaş'a akın etti

İSTANBUL - Korona virüs ile mücadele kapsamında pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasını fırsat bilen vatandaşlar, Beşiktaş'a akın etti.

Korona virüs ile mücadele kapsamında, pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması 1 Temmuz'da başlayan normalleşme süreciyle birlikte kaldırıldı. Kısıtlamasız ilk pazar gününün fırsat bilen vatandaşlar, İstanbul'un çeşitli noktalarına sabah saatlerinden itibaren akın etti. Uzun süren kısıtlamanın ardından kısıtlamasız ilk pazar gününde Beşiktaş'a gelen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Sabah saatlerinde daha sakin olan Beşiktaş'ta, öğle saatleriyle birlikte yoğunluk arttı.

"Pandemiden dolayı endişeliyim"

Endişeli olduğunu dile getiren İsmail Meydan, "Çünkü yasaklar bitti diye insanlar dışarıda, bizde dahil olmak üzere. Dolayısıyla pandemiden endişeliyim. Torunlarımı özlemiştim. Düğün vesilesiyle torunlarımın yanına geldim. Misafirim İstanbul'da" dedi.

"15 simit sattım"

Uzun bir aradan sonra pazar günü ilk defa dışarı çıktığını söyleyen Mehmet Büyükşimşek, "İnşallah iyi olur. Bacaklarımızda ödem oluştu evde yata yata. Bir de 65 yaş üstünü çıkarmıyorlardı dışarı. Sabah 06.30'dan bu yana 15 tane simit attım daha" şeklinde konuştu.

"Kısmet olursa Aşiyan'a gideceğim"

Tek başına olduğunu söyleyen Erdoğan Agar, "Nafakamı aldım, dolaşmaya çıktım. Kısmet olursa Aşiyan'a gideceğim. Allah nasip ederse. Özlemez olur muyum? Kimse yok yalnızım. Dolayısıyla sabah akşam, hep evde hapisiz" diye belirtti.

"Herkes akın etmiş"

Mutlu olduğunu söyleyen Sedanur Cimic,"Herkes sıkıldığı için akın etmiş her yere. Bence daha tehlikeli olabilir. Arkadaşlarımızla beraber gezmeye dışarı çıktık. Mutluyuz, heyecanlıyız" dedi.

"İyi ki kalktı"

Sıkıldıklarını söyleyen Meryem Yılmaz ise, "Çocuklarımız evlerde çok sıkılmıştı. Beşiktaş'ı çok özlediler. Onları mutlu etmek için şimdi buraya geldik. Memnunuz, şu an çok fazla kalabalık da yok. O nedenle daha rahatız. İyi ki kalktı" şeklinde konuştu.

Kısıtlamasız pazar gününde vatandaşlar Beşiktaş'a akın etti
Kısıtlamasız pazar gününde vatandaşlar Beşiktaş'a akın etti
Kısıtlamasız pazar gününde vatandaşlar Beşiktaş'a akın etti
Kısıtlamasız pazar gününde vatandaşlar Beşiktaş'a akın etti
Kısıtlamasız pazar gününde vatandaşlar Beşiktaş'a akın etti
Kısıtlamasız pazar gününde vatandaşlar Beşiktaş'a akın etti
Kısıtlamasız pazar gününde vatandaşlar Beşiktaş'a akın etti
Kısıtlamasız pazar gününde vatandaşlar Beşiktaş'a akın etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İrem Demir

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