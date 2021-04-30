Kısıtlamanın ilk gününde e-Devlet'te sistem çöktü! Seyahat izin belgesi teknik bir arıza nedeniyle alınamıyor

17 günlük tam kapanma döneminde vatandaşların şehirler arası seyahat yapabilmesi için e-Devlet üzerinden izin belgesi alması gerekiyor. Ancak kısıtlamanın ilk gününde sistem aşırı yoğunluktan çöktü. Teknik bir arıza nedeniyle e-Devlet'te işlem yapılamıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar devam edecek tam kapanma dönemi tüm Türkiye'de başladı. İçişleri Bakanlığınca, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda alınan kararlar doğrultusunda, "Tam Kapanma Tedbirleri" konulu genelge 81 il valiliğine gönderildi. Genelge ile kısıtlama döneminde uygulanacak tedbirler duyuruldu.

E-DEVLET'TE SİSTEM ÇÖKTÜ

Genelgeye göre, 17 günlük tam kapanma sürecinde şehir dışına seyahat edecek kişilerin e-devlet üzerinden 'seyahat izin belgesi' alması gerekiyor. Ancakkısıtlamanın ilk gününde sistem çöktü. Sistemdeki teknik bir aksaklık nedeniyle şu an işlem yapılamıyor.

KISITLAMDAN KİMLER MUAF

Kısıtlamada üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla bazı yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacak.

MARKETLER 10.00-17.00 ARASINDA HİZMET VERECEK

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuru yemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Zincir marketler pazar günleri kapalı kalacak.