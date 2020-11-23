Kısıtlamalar çay ocağı işletmecilerine yaramadı
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Kısıtlamalar çay ocağı işletmecilerine yaramadı

23.11.2020 17:19 | Son Güncelleme: 23.11.2020 17:23
Kısıtlamalar çay ocağı işletmecilerine yaramadı

SAMSUN (İHA) – Çay ocağı işletmecileri, kısıtlamalar sonrası işlerin yüzde 50'den fazla düştüğünü söylediler.

SAMSUN (İHA) – Çay ocağı işletmecileri, kısıtlamalar sonrası işlerin yüzde 50'den fazla düştüğünü söylediler.

Son yayımlanan korona virüsü (Kovid-19) kısıtlamalarının ardından çay ocaklarına da bazı kısıtlamalar getirildi. Son kısıtlamalara göre çay ocakları müşteri kabul etmeyecek ve sadece esnafa çay servisi yapabilecek.

Samsun'un çay ocaklarıyla meşhur olan Kale Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde birçok çay ocağı yasağın ardından kepenklerini açmadı. Çay ocağını açan esnaflar ise iş yerlerinin önünde bulunan koltukların süngerlerini sökerek, vatandaşlarının ulaşmasını engelledi.

Satışların oldukça düştüğünü ifade eden çay ocağı işletmecisi Şaban Göğne, "Çay ocaklarında oturmanın yasaklanmasının ardından işlerimiz düştü. Hastalık nedeniyle gerekli önlemler alınmaya çalışılıyor ama biz de bu durumdan ekonomik açıdan mağdur oluyoruz. İş yapamıyoruz, müşteri yok. Oturan müşteri yasak, içeride kimse olmayacak sadece esnafa dağıtmak serbest. Bazı çay ocaklarının esnafı yok ya da çok az. Burası çay ocaklarının çok olduğu bir cadde ve herkese esnaf düşmüyor. Bugün sadece benim 5 demlik çayım boşa gitti. 5 saatte toplam 20 bardak çay sattım. Durum böyle devam ederse çay ocaklarını açmanın bir anlamı olmayacak" dedi. - SAMSUN

Kısıtlamalar çay ocağı işletmecilerine yaramadı
Kısıtlamalar çay ocağı işletmecilerine yaramadı
Kısıtlamalar çay ocağı işletmecilerine yaramadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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