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Ali Güneş, Kuzu, Ekonomi, Haber

Kısıtlama süreci et satışlarında artışa sebep oldu

Et ve et ürünlerinin satışları ile ilgili bilgiler veren 30 yılık kasap Ali Güneş, fiyatlara korona virüs sürecinden önce küçük bir zam geldiğini söyleyerek, "Evde olan insanlar normalden fazla aldıkları için, süreç bizi olumlu etkiledi" dedi.

26.04.2020 08:47 | Son Güncelleme: 26.04.2020 08:48
Kısıtlama süreci et satışlarında artışa sebep oldu

Et ve et ürünlerinin satışları ile ilgili bilgiler veren 30 yılık kasap Ali Güneş, fiyatlara korona virüs sürecinden önce küçük bir zam geldiğini söyleyerek, "Evde olan insanlar normalden fazla aldıkları için, süreç bizi olumlu etkiledi" dedi.

Et fiyatları hakkında bilgi veren Ali Güneş, "Dana, parça, kıyma ve kuşbaşı şeklinde sınıflandırılacak olursa, köftelik kıymanın kilosu 50 TL, parçanın kalite durumuna göre 58 ile 60 TL arasında değişiyor. Izgaralık antrikot fiyatları 68 ile 72 TL arasında ve yine kuzu but ve kuzu kol fiyatı 63 TL. Kuzu pirzola da özel yapılmış olanı 80 ile 85 TL arasında, yağlı ve yağsız kuşbaşı da yemeklik ve güveçlik olarak 50 ile 58 TL arasında değişiyor. Korona virüs sürecinde satışlar biraz daha hızlandı. Evde kal kampanyası işlerimizi olumlu etkiledi. İnsanlar eve çekildiği zaman, daha fazla alıyorlar malzemeyi. Normalde 1 kilo alacaksa 2-3 kilo alıyorlar. Bu da haliyle bizim işimizi biraz daha arttırdı" dedi.

Ali Güneş, satışlardan memnun olduklarını söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Biz satışlarımızdan memnunuz, müşteriler de fiyatlardan memnun. Et fiyatlarına zam geldi ama süreçle alakası olmayan bir zamdı. Bu süreçten önce zam geldi et fiyatlarına ve çok da bir şey fark etmedi fiyatlarda. Vatandaşlarımıza bu süreçte dikkat etmelerini, mesafelerini korumalarını ve evde kalması gerekenlerin de herkesin sağlığı için evde kalmalarını rica ediyoruz. Evinden çıkma kısıtlaması olan vatandaşlarımız da isteklerini telefonla bildirirlerse, bizler de esnaf olarak kendilerine ulaştırabiliriz." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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