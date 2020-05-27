Kısıtlama kalkınca market ve akaryakıt istasyonlarında yoğunluk oluştu
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Kısıtlama kalkınca market ve akaryakıt istasyonlarında yoğunluk oluştu

Kısıtlama kalkınca market ve akaryakıt istasyonlarında yoğunluk oluştu 4 günlük kısıtlama sonrası market ve petrollerde yoğunluk oldu Yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında Ramazan Bayramında alınan sokağa çıkma kısıtlaması kararının bitmesiyle akaryakıt istasyonları ile marketlerde...

27.05.2020 01:31 | Son Güncelleme: 27.05.2020 01:35

Kısıtlama kalkınca market ve akaryakıt istasyonlarında yoğunluk oluştu

4 günlük kısıtlama sonrası market ve petrollerde yoğunluk oldu

İSTANBUL - Yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında Ramazan Bayramında alınan sokağa çıkma kısıtlaması kararının bitmesiyle akaryakıt istasyonları ile marketlerde yoğunluk oluştu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında ülke genelinde Ramazan Bayramında sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. 4 günlük kısıtlama bugün saat 24.00 itibari ile sona erdi. Kısıtlamanın bitmesinin ardından İstanbul'da akaryakıt istasyonları ile marketlerde yoğunluk oluştuğu görüldü. Bazı vatandaşlar market alışverişi için sıraya girerken, bazı vatandaşlar ise araçlarını yıkamak için sıraya girdi.

Kısıtlama kalkınca market ve akaryakıt istasyonlarında yoğunluk oluştu

Kaynak: İHA

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