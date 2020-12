"Kışın üretilen domates zehir" iddiasına, üreticiden videolu tepki: Ekmeğimizle oynamayın

Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, katıldığı bir televizyon programında, mevsim sebzelerini anlatırken, domatesin kış sebzesi olmadığını, kışın domates yenirse bir bardak zehir içilmiş olunacağını söyledi. Örtü altı sebze üretim merkezlerinden Antalya'nın Kumluca ilçesinde domates üreten Abdullah Sağlam da Aktaş'ın sözlerine tepki gösterdi.

"BUNLARI ANTİBİYOTİK OLARAK HER GÜN ALIYORUZ"

Serasında çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Sağlam, 30 yıldır sebze ürettiğini belirterek, "Kayıtlarını yapmadığım bir tek sebzem yoktur. Bir sene içinde sebzelere ne verdiysem tek tek kaydederim. Devlete her türlü kaydım vardır. ÇKS belgem, ilaçlama belgem, ilaçlama ehliyetim, ticaret odasına kaydım vardır. Ben bir üreticiyim. Şimdi adamın açıkladığı şu; 'Bir tek domatesi sıktığınız zaman, bir bardak tarım zehri içiyorsunuz' diyor. Bu yıl 28 Ağustos'ta toprakla fidanı buluşturdum. Zehir dedikleri ilk insektisit kırmızı örümcek, beyazsinek ilacını 17 Ekim'de uyguladım. İkinci uyguladığım 30 Ekim'de kurt (tırtıl) ilacı, üçüncü olarak 30 Kasım'da tekrar kırmızı örümcek ve kurt (tırtıl) ilacıdır. Bugüne kadar bu üç uygulamayı yapmışım. Bunların zehir dediği buysa, budur. Bunları biz antibiyotik olarak her gün alıyoruz. Bir aspirin olarak, bir ağrı kesici olarak her gün vücudumuza alıyoruz." dedi.

"EKMEĞİMİZ İLE OYNAMAYIN"

Sağlam, "Neymiş de hormonmuş. Bir bardak zehir çıkacakmış. Alın ben domatesi bardağa sıkıyorum ve içiyorum. Bu bir bardak zehir çıkarmadı. Bir bardak domates suyu içtim. Alın domatesi parçalayıp, yüzüme sürdüm. Şimdi ben ölecek miyim? 20 yıldır 3 öğün bu domatesi yiyorum. Allah'a şükür daha bir kez olsun hastane kapısına gitmedim. Yapmayın bunu. Yazıktır. Bu üreticinin ekmeği ile oynamayın." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan SARIKAYALI