Kısa çalışma ödeneği 30 Haziran'a kadar uzatıldı
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Kısa çalışma ödeneği 30 Haziran'a kadar uzatıldı

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Ekonomi

Koronavirüs salgınından etkilenenler için getirilen kısa çalışma ödeneğinin 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte çalışma hayatını verilen destek 3 ay daha uzatılmış oldu. Konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, desteğin tüm sektörleri kapsayacağını söylemişti.

Pandemi döneminde getirilen kısa çalışma ödeneği 31 Mart itibarıyla sona ermişti. Salgın önlemleri devam ederken sektör temsilcilerinden kısa çalışma ödeneğinin uzatılmasına yönelik çağrıların ardından uygulama 3 ay daha uzatıldı.

KARAR 1 NİSAN'DAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı karar, 1 Nisan'dan itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Karara göre, İşsizlik Sigortası Kanunu'nun geçici 23. maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, Kovid-19 nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebeple 31 Ocak 2021'e kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, kanunun ek 2. maddesi kapsamındaki uzatma süresiyle sınırlı kalmaksızın, 29 Haziran 2020 tarihli ve 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nda belirtilen esaslar çerçevesinde ve 18 Şubat 2021 tarihli 3556 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatılan süreden sonra başlamak üzere 30 Haziran 2021'e kadar uzatıldı.

TÜM SEKTÖRLERİ KAPSAYACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Tüm sektörler için geçerli olmak üzere nisan, mayıs, haziranı kapsayacak şekilde kısa çalışma ödeneği uygulamasına devam etme kararı aldık." demişti.

Kısa çalışma ödeneği 30 Haziran'a kadar uzatıldı

KISA ÇALIŞMA UYGULAMASI NEDİR?

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.

Kısa çalışma kapsamında;

  • İşçilere kısa çalışma ödeneği ödenmesi,
  • Genel Sağlık Sigortası primleri ödenmesi,

hizmetleri sağlanmaktadır.

İşyerinde kısa çalışma uygulanabilmesi için;

  • İşverenin; genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki çalışma süresinin önemli ölçüde azaldığı veya durduğu yönünde İŞKUR'a başvuruda bulunması ve İş Müfettişlerince yapılan uygunluk tespiti sonucu işyerinin bu durumlardan etkilendiğinin tespit edilmesi gerekmektedir.
Kısa çalışma ödeneği 30 Haziran'a kadar uzatıldı
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Abdullah Karlidag
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