'Suni Tohumlama' Protokolü imzalandı
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'Suni Tohumlama' Protokolü imzalandı

'Suni Tohumlama' Protokolü imzalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Kırşehir Veterinerler Odası ile Kırşehir Süt Birliği arasında 'Suni Tohumlama' protokolü imzalandı.

Kırşehir Veterinerler Odası ile Kırşehir Süt Birliği arasında 'Suni Tohumlama' protokolü imzalandı.

Kırşehir Veteriner Hekimler Odası tarafından düzenlenen tanışma ve kaynaşma yemeğine katılan Türk Veteriner Hekimler Birliği Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, imza protokolü öncesinde yaptığı konuşmada, önemli bir sözleşmeye şahitlik yapıldığını söyledi. Eroğlu, "Veteriner Hekimleri Odası önemli bir çalışma başlattı. Başlatılan çalışma Kırşehir'de buluna süt üreticileri için de önemli olacaktır" dedi.

İmzalanan protokolle hayvan ıslah çalışmalarının önemli bir ayağını teşkil eden suni tohumlama çalışmalarında kurumlara ve kişilere mahkum olmadan Kırşehir Veteriner Hekimleri Üyeleri içerisinden serbest çalışan tecrübeli Veteriner Hekimlerce Kırşehir Süt Üreticileri Birliği Üyeleri hayvanlarına suni tohumlama işlemlerinin kontrolünün ve takibinin yapılması amaçlanıyor. - KIRŞEHİR

'Suni Tohumlama' Protokolü imzalandı
'Suni Tohumlama' Protokolü imzalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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